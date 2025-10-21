Решение парадокса Ферми: внеземной ИИ может сделать инопланетян невидимыми для нас

Ученые считают, что инопланетные цивилизации могут очень быстро достичь такого уровня технологического развития, что мы просто не можем их обнаружить с помощью наших технологий.

Поиск внеземного разума сосредоточен на обнаружении электромагнитных техносигнатур, исходя из того, что инопланетные цивилизации в биологическом и технологическом плане похожи нас. Но ученые считают, что высокоразвитые, потенциально постбиологические внеземные цивилизации могут достичь быстрого технологического прогресса. Таким образом мы не можем обнаружить их присутствие с помощью существующих технологий в течение длительного периода времени. Это значит, что существует лишь "узкое временное окно" для их обнаружения, когда технологии инопланетян похожи на наши. Это потенциальное решение парадокса Ферми предполагает, что инопланетных цивилизаций может быть много и они могут существовать долго, но они остаются невидимыми для нас. Исследование опубликовано на сервер препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Парадокс Ферми: где все инопланетяне?

Парадокс Ферми состоит в том, что если инопланетный разум существует, то почему мы его до сих пор не обнаружили. Считается, что только в нашей галактике могут существовать тысячи, а может и десятки тысяч пригодных для жизни планет, где могут жить представители внеземных цивилизаций. Но до сих пор внеземной разум не был обнаружен.

Существует много теорий, которые объясняют почему мы не нашли внеземные цивилизации: инопланетяне могут не хотеть, чтобы их обнаружили; внеземные цивилизации уже уничтожили себя; возможно, мы первая развитая цивилизация. Ни одна из теорий не доказана.

Мы не обнаружили инопланетян из-за ИИ

Авторы нового исследования считают, что причина, по которой мы не обнаружили инопланетян, связана с ИИ. Эта идея переосмысливает некоторые предположения Карла Сагана, американского астронома, который дал толчок развитию поисков внеземного разума. В 70-х годах прошлого века Саган рассматривал некоторые проблемы поиска внеземного разума, и одной из них было то, что он назвал "горизонтом наблюдения".

Астроном предположил, что по мере развития инопланетной цивилизации ее технологии становятся слишком сложными для того, чтобы мы могли их обнаружить. Люди могли бы обнаружить мощные радиосигналы от цивилизации, которая находится в пределах 100 световых лет от нас. Но если инопланетяне используют нейтринную связь, то они окажутся невидимыми для нас. С другой стороны, может существовать новая физика, о которой нам ничего неизвестно, и на ее основе созданы технологии, позволяющие передавать сигналы быстрее скорости света.

Саган подсчитал, что инопланетной цивилизации потребуется около тысячи лет, чтобы выйти за пределы "горизонта наблюдения", то есть фазы развития, когда ее технологии нельзя обнаружить. Но со времен Сагана многое изменилось, особенно в области компьютерных технологий.

В наши дни искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни. Вполне возможно, что развитие ИИ приведет к созданию некоего искусственного сверхинтеллекта. Если он появится в течение ближайшего десятилетия, то станет доминирующим интеллектом на Земле и продолжит развиваться быстрее, чем мы.

Мертвый Интернет в космических масштабах

Авторы исследования считают, что если принять во внимание экспоненциальный темп развития технологий и предположить, что не биологический интеллект является распространенным явлением, то "горизонт наблюдения" значительно сужается. Это может быть всего лишь одно-два десятилетия. Если это так, то наши шансы обнаружить инопланетный разумный вид практически равны нулю.

В этом случае, возможно, решением парадокса Ферми является Теория мертвого интернета в космических масштабах. Эта конспирологическая теория гласит, что в Интернете почти не осталось живых людей, и им управляют боты, при помощи которых правительства манипулируют населением планеты.

