Корабель Ілона Маска може у 2 рази скоротити час польоту до планети, що лежить на боці (фото)

Крижані гіганти Уран і Нептун становлять великий інтерес для NASA. Космічне агентство обрало як пріоритетний напрямок дослідження Урана. Для цього пропонується відправити до крижаного гіганта місію з робочою назвою Uranus Orbiter and Probe, яка складається з орбітального апарату і спускового зонда. Автори дослідження вважають, що скоротити час польоту до Урану і зробити місію дешевшою допоможе космічний корабель Starship, створений компанією SpaceX Ілона Маска, пише Phys.

Уран є однією з найменш вивчених планет Сонячної системи. 40 років тому повз крижаний гігант пролетів апарат NASA "Вояджер-2" і відтоді жоден зонд не вивчав планету з близької відстані.

Уран має багато дивних особливостей, з якими хотіли б розібратися астрономи. Наприклад, планета лежить на боці, адже вісь її обертання майже збігається з площиною орбіти. Також планета має нестабільне магнітне поле, а під крижаною поверхнею супутників Урана можуть ховатися океани з рідкої води.

Також планети, схожі на Уран, є одними з найпоширеніших світів, серед виявлених поза Сонячною системою. Тож вивчення Урану з близької відстані покращить розуміння цих планет.

Але Уран розташований далеко: у 19 разів далі від Сонця, ніж Земля. Щоб дістатися до Урана зонд "Вояджер-2" витратив 9,5 років, але він не гальмував, щоб залишитися біля планети.

Минулі розрахунки показали, що за допомогою ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX і кількох гравітаційних маневрів навколо інших планет, майбутній зонд зможе дістатися до Урана за 13 років. Але така тривала місія вимагає великих витрат.

Тому автори дослідження пропонують використовувати Starship. Це ракетна система, що складається з прискорювача і верхнього ступеня, який є космічним кораблем з тією ж назвою. З огляду на успішне завершення випробувань, про що вже писав Фокус, Starship потенційно зможе здійснювати регулярні польоти в космос у найближчому майбутньому.

За словами вчених, однією з переваг Starship є те, що корабель можна дозаправити на орбіті. Таким чином корабель зможе набагато швидше досягати своїх цілей у космосі, не обмежуючись кількістю палива, завантаженого на Землі. Таким чином можна швидше доставити зонди для дослідження найдальших куточків Сонячної системи.

Також учені кажуть, що Starship можна використовувати для гальмування в космосі, що дасть змогу вивести зонд на потрібну орбіту навколо Урана. Нові розрахунки показують, що Starship зможе дістатися до Урану за 6,5 років і при цьому не потрібно використовувати гравітаційні маневри навколо інших планет. Це значно скоротить витрати на місію до Урану.

