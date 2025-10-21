Корабль Илона Маска может в 2 раза сократить время полета к планете, что лежит на боку (фото)

Ученые считают, что Starship можно использовать для исследования одной из наименее изученных планет Солнечной системы под названием Уран.

Ледяные гиганты Уран и Нептун представляют большой интерес для NASA. Космическое агентство выбрало в качестве приоритетного направления исследование Урана. Для этого предлагается отправить к ледяному гиганту миссию с рабочим названием Uranus Orbiter and Probe, которая состоит из орбитального аппарата и спускаемого зонда. Авторы исследования считают, что сократить время полета к Урану и сделать миссию более дешевой поможет космический корабль Starship, созданный компанией SpaceX Илона Маска, пишет Phys.

14 октября успешно завершился 11-й испытательный полет Starship

Уран является одной из наименее изученных планет Солнечной системы. 40 лет назад мимо ледяного гиганта пролетел аппарат NASA "Вояджер-2" и с тех пор ни один зонд не изучал планету с близкого расстояния.

Уран имеет много странных особенностей, с которыми хотели бы разобраться астрономы. Например, планета лежит на боку, ведь ось ее вращение почти совпадает с плоскостью орбиты. Также планета имеет нестабильное магнитное поле, а под ледяной поверхностью спутников Урана могут скрываться океаны из жидкой воды.

Также планеты, похожие на Уран, являются одними из самых распространенных миров, среди обнаруженных вне Солнечной системы. Поэтому изучение Урана с близкого расстояния улучшит понимание этих планет.

Но Уран находится далеко: в 19 раз дальше от Солнца, чем Земля. Чтобы добраться к Урану зонд "Вояджер-2" потратил 9,5 лет, но он не тормозил, чтобы остаться возле планеты.

Прошлые расчеты показали, что с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX и нескольких гравитационных маневров вокруг других планет, будущий зонд сможет добраться до Урана за 13 лет. Но такая длительная миссия требует больших затрат.

Поэтому авторы исследования предлагают использовать Starship. Это ракетная система, состоящая из ускорителя и верхней ступени, которая является космическим кораблем с тем же названием. Учитывая успешное завершение испытаний, о чем уже писал Фокус, Starship потенциально сможет осуществлять регулярные полеты в космос в ближайшем будущем.

По словам ученых, одним из преимуществ Starship является то, что корабль можно дозаправить на орбите. Таким образом корабль сможет намного быстрее достигать своих целей в космосе, не ограничиваясь количеством топлива, загруженного на Земле. Таким образом можно быстрее доставить зонды для исследования самых дальних уголков Солнечной системы.

Также ученые говорят, что Starship можно использовать для торможения в космосе, что позволит вывести зонд на нужную орбиту вокруг Урана. Новые расчеты показывают, что Starship сможет добраться к Урану за 6,5 лет и при этом не нужно использовать гравитационные маневры вокруг других планет. Это значительно сократит расходы на миссию к Урану.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что Уран может быть не ледяным, а каменным гигантом.

