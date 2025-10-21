Межзвездный объект 3I/ATLAS создал странный отросток: это могут быть инопланетяне (фото)

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который продолжает путешествие через Солнечную систему, продолжает удивлять астрономов. Чем больше информации ученые получают об этом объекте, который считается кометой (хотя не все с этим согласны), тем больше вопросов возникает.

3I/ATLAS – это третий межзвездный объект, прибывший из другой звездной системы, возраст которого, как предполагается составляет примерно 10 млрд лет. Через несколько месяцев он навсегда покинет Солнечную систему, и астрономы пытаются получить максимум информации об этой межзвездной комете. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, провели анализ изображений 3I/ATLAS полученных телескопом в Обсерватории Кека. В итоге они обнаружили, что у кометы появился антихвост, направленный в сторону Солнца, пишет Futurism.

Астрономы использовали новые данные для подтверждения ранее обнаруженных выбросов из кометы никеля и цианида. При этом они обнаружили в коме кометы мало выбросов железа. Вообще наличие в коме кометы обнаруженного количества никеля и железа представляет собой загадку. Дело в том, что на том расстоянии от Солнца, на котором находилась комета во время наблюдения, температура недостаточно высокая, чтобы привести к испарению никеля и железа из ядра кометы.

Когда кометы приближаются к Солнцу, ледяная поверхность их ядра испаряется, а потому формируется газовая облачка вокруг ядра – кома, а также кометный хвост, состоящий из газа и пыли. Солнечный свет отражается атомами тех или иных химических элементов в коме, а потому астрономы могут получить представление о составе кометы. Пока что 3I/ATLAS создает больше вопросов, чем ученые получают ответов. Многие особенности этого объекта все еще остаются загадкой. Например, скорость образования никеля относительно цианида выше, чем у комет Солнечной системы.

В то же время астрономы обнаружили еще одно редкое явление, связанное с кометой 3I/ATLAS, которое называется антихвост, направленный в сторону Солнца. Напоминаем, что обычный хвост кометы всегда направлен в сторону от Солнца, то есть он находится позади кометы. Но антихвост находится впереди 3I/ATLAS.

Это явление может быть результатом естественных процессов. Одна из возможностей заключается в том, что это своего рода оптическая иллюзия: из-за положения Земли в космосе широкий хвост кометы может расходиться веером позади нее, создавая впечатление, будто у нее хвост растет с двух сторон.

Другая возможность заключается в том, что более крупные частицы пыли не поддаются воздействию солнечного ветра на стороне кометы, обращенной к Солнцу. Ядро кометы может быстро вращаться и выбрасывать обломки в обоих направлениях из-за чего у 3I/ATLAS кроме обычного хвоста есть антихвост. Это редкое явление иногда наблюдают у комет в Солнечной системы, но очень редко и впервые увидели у 3I/ATLAS.

Астроном из Гарварда Ави Леб говорит, что этот антихвост является необычным. По словам ученого, который не исключает, что 3I/ATLAS может быть технологией инопланетян, антихвост является аномалией, которая не свойственна обычным кометам.

Леб оценивает 3I/ATLAS на четыре из десяти по своей "шкале Леба", которую он придумал для оценки вероятности того, что межзвездный объект может быть кораблем инопланетян. Это значит, что аномальные характеристики 3I/ATLAS все еще могут говорит о том, что это может быть искусственный объект.

Прежде чем 3I/ATLAS навсегда покинет Солнечную систему, астрономы смогут более детально изучить межзвездный объект. Ожидается, что в следующем месяце комета приблизится к Юпитеру, а потому космический аппарат NASA "Юнона" сможет получить больше информации.

