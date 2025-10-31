Китай перестав стежити за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS після його прольоту повз Марс: чому

Китай спочатку зробив важливий внесок у визначення того, що 3I/ATLAS є міжзоряним об'єктом. Але після того, як цей об'єкт пролетів повз Марс, країна перестала надавати міжнародній астрономічній спільноті дані про 3I/ATLAS.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено в липні цього року, і після численних досліджень вчені дійшли висновку, що це комета, яка прибула з іншої зоряної системи. Раніше астрономи оцінили швидкість руху цієї комети і виявилося, що вона рухається незвичайною траєкторією зі швидкістю понад 200 000 км/год. Пізніше було виявлено дивний хімічний склад комети і незвичайну поведінку, яка відрізняє її від відомих комет. Це призвело до припущення, що 3I/ATLAS може бути інопланетним космічним кораблем. Хоча Китай спочатку зіграв важливу роль у визначенні того, що 3I/ATLAS є міжзоряним об'єктом, пізніше країна перестала надавати міжнародному астрономічному співтовариству дані про 3I/ATLAS після того, як комета пролетіла повз Марс. Це викликало питання: чи було це технічним обмеженням або зміною політики? Про це пише Wion.

У серпні китайська Обсерваторія Цзицзіньшань і Мережа спостереження за далеким космосом Китайського національного космічного управління одними з перших надали дані, які підтвердили міжзоряне походження 3I/ATLAS.

Коли на початку жовтня 3I/ATLAS наблизився до Марса на максимально близьку відстань , міжнародне наукове співтовариство отримало останній набір даних про цей об'єкт, зібраних радіотелескопом китайського Сіньцзянського університету. Після цього на порталі Національного центру астрономічних даних Китаю більше не публікувалося жодних спостережень, що спантеличило вчених з інших країн.

Коли журналісти звернулися до китайських космічних чиновників, представники Китайського національного космічного управління заявили, що причиною тимчасового призупинення моніторингу міжзоряного об'єкта є підготовка до місячної місії "Чан'е-7". Тобто телескопи Китаю Мережа спостереження за далеким космосом використовувалися для інших досліджень. Це пояснення узгоджується з опублікованими даними, які показують, що китайські телескопи використовували більше часу для спостереження за Місяцем і навколоземними об'єктами.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено в липні цього року, і після численних вчені дійшли висновку, що це комета, яка прибула з іншої зоряної системи Фото: solar-system

Астрофізик Аві Леб із Гарварду звернув увагу на прогалини в глобальному обміні даними. За його словами, кожне втрачене спостереження звужує рівень розуміння того, що таке 3I/ATLAS насправді. За слова Леба, китайські спостереження за міжзоряним об'єктом мали велике значення і світове наукове співтовариство повинно зберігати прозорість навіть в умовах політичних суперечностей.

Кілька китайських учених, на умовах анонімності, припустили, що дані про об'єкти далекого космосу тепер засекречують, коли їх вважають стратегічно конфіденційними.

Після того, як Китай перестав надавати дані про 3I/ATLAS, європейські та індійські обсерваторії взялися за забезпечення спостереження за міжзоряним об'єктом. Незважаючи на відмінності в політиці надання даних, координація через Центр малих планет забезпечила безперервність отримання даних.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS ненавмисно показав, що космічні спостереження тепер перебувають на стику науки, стратегії та суверенітету. В умовах конкуренції між країнами за право першого відкриття, прозорість часто відходить на другий план. Незалежно від того, чи було мовчання Китаю зумовлене логістикою або політикою, цей момент підкреслює загальну істину: міжзоряні явища тепер існують у геополітичній тіні так само, як і космічне світло.

