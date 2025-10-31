Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS несподівано змінився: ніхто не знає, що відбувається (фото)

Нове дослідження показує, що міжзоряна комета 3I/ATLAS явно несхожа на всі відомі комети.

Минулого тижня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який багато вчених вважають кометою, сховався за Сонцем і його не можна було побачити в наземні телескопи. 29 жовтня 3I/ATLAS наблизився на найближчу відстань до нашої зірки. Астрономи за допомогою даних космічних апаратів виявили, що ця комета несподівано стала яскравішою, ховаючись за Сонцем. Вчені вважають, що 3I/ATLAS має незвичайний хімічний склад і швидкість збільшення її яскравості поки не можна пояснити. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Поки міжзоряна комета 3I/ATLAS ховалася за Сонцем і не була видна в наземні телескопи, за нею спостерігали три космічні апарати: GOES-19, PUNCH і SOHO. Вони використовують свої прилади для вивчення Сонця і ці дані допомагають прогнозувати космічну погоду, яка впливає на нашу планету.

Ці космічні апарати спостерігали за кометою з 18 жовтня до того моменту, коли 3I/ATLAS досягла найближчої точки до Сонця. Вчені виявили, що в міру наближення до Сонця на найближчу відстань, яскравість міжзоряної комети збільшувалася приблизно в 7 разів швидше, ніж у звичайних комет. Причина такого дивного явища залишається неясною.

Спочатку яскравість 3I/ATLAS була на рівні зоряної величини 11, а потім дуже швидко зросла до рівня зоряної величини 6. Що нижча зоряна величина, то яскравішим є будь-який космічний об'єкт.

Астрономів здивувало те, що міжзоряна комета почала мати більш синій колір, хоча ще нещодавно мала більш червоний відтінок. Вчені вважають, що, можливо, це пов'язано з тим, що 3I/ATLAS викидає багато газоподібних речовин, зокрема вуглець.

З іншого боку, вчені кажуть, що незважаючи на занадто швидке збільшення яскравості 3I/ATLAS, інші комети також збільшують свою яскравість, коли перебувають близько до Сонця. Але все ж вони роблять це не так швидко, як 3I/ATLAS.

Яскравість комет збільшується через збільшення розміру їхньої коми, тобто газової оболонки ядра, яка виникає через сублімацію льоду на поверхні комети. Сублімація — це перехід речовини з твердого в одразу газоподібний стан, без фази рідини. Що більша кома, то більше вона відбиває сонячного світла.

Також астрономи виявили, що за кометою тягнеться світний хвіст із газу і пилу, який за оцінками може мати довжину до 300 000 км. Вчені також з'ясували, що комета викидає багато газоподібних сполук, які пов'язані з водою. При цьому швидкість утворення цих молекул різко зростала в міру наближення комети до Сонця, що відповідає збільшенню яскравості 3I/ATLAS.

Астрономи поки не можуть пояснити різке збільшення яскравості 3I/ATLAS, але припускають, що це може бути пов'язано з незвичайною активністю таких газоподібних речовин, як вуглекислий газ і вода. Можливо, це пов'язано з унікальним хімічним складом ядра комети, або її формою і структурою. Вчені вважають, що скоро міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може стати ще більш яскравим.

З моменту відкриття 3I/ATLAS. у липні астрономи вивчають цей дивний міжзоряний об'єкт. Він летить через Сонячну систему зі швидкістю приблизно 210 000 км/год і має незвичайну траєкторію. Це найбільша швидкість серед усіх відомих комет. Науковці вважають, що ядро комети має в діаметрі понад 5 кілометрів і цей об'єкт може мати вік від 7 до 10 млрд років, що майже у 2 рази перевищує вік Землі.

Невідомо з якої зоряної системи прибув об'єкт 3I/ATLAS, але астрономи все ще мають намір отримати про нього більше інформації, коли він стане видимим у земні телескопи в листопаді та грудні. У середині грудня 3I/ATLAS повинен буде перебувати на максимально близькій відстані від Землі.

У березні 2026 року міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наблизиться до Юпітера, і науковці хочуть використати космічні апарати, що знаходяться поруч, для дослідження загадкової комети. 3I/ATLAS покине Сонячну систему 2026 року.

