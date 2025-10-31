Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит (фото)

Новое исследование показывает, что межзвездная комета 3I/ATLAS явно непохожа на все известные кометы.

На прошлой неделе межзвездный объект 3I/ATLAS, который многие ученые считают кометой, скрылся за Солнцем и его нельзя было увидеть в наземные телескопы. 29 октября 3I/ATLAS приблизился на самое близкое расстояние к нашей звезде. Астрономы с помощью данных космических аппаратов обнаружили, что эта комета неожиданно стала ярче, скрываясь за Солнцем. Ученые считают, что 3I/ATLAS имеет необычный химический состав и скорость увеличения ее яркости пока нельзя объяснить. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Пока межзвездная комета 3I/ATLAS скрывалась за Солнцем и не была видна в наземные телескопы, за ней наблюдали три космических аппарата: GOES-19, PUNCH и SOHO. Они используют свои приборы для изучения Солнца и эти данные помогают прогнозировать космическую погоду, которая влияет на нашу планету.

Эти космические аппараты наблюдали за кометой с 18 октября до того момента, когда 3I/ATLAS достигла ближайшей точки к Солнцу. Ученые обнаружили, что по мере приближения к Солнцу на самое близкое расстояние, яркость межзвездной кометы увеличивалась примерно в 7 раз быстрее, чем у обычных комет. Причина такого странного явления остается неясной.

Сначала яркость 3I/ATLAS была на уровне звездной величины 11, а затем очень быстро выросла до уровня звездной величины 6. Чем ниже звездная величина, тем более ярким является любой космический объект.

Пока межзвездная комета 3I/ATLAS скрывалась за Солнцем и не была видна в наземные телескопы, за ней наблюдали три космических аппарата: GOES-19, PUNCH и SOHO Фото: NASA

Астрономов удивило то, то межзвездная комета стала иметь более синий цвет, хотя еще недавно имела более красный оттенок. Ученые считают, что, возможно, это связано с тем, что 3I/ATLAS выбрасывает много газообразных веществ, в том числе углерод.

С другой стороны, ученые говорят, что несмотря на слишком быстрое увеличение яркости 3I/ATLAS, другие кометы также увеличивают свою яркость, когда находятся близко к Солнцу. Но все же они делают это не так быстро, как 3I/ATLAS.

Астрономов удивило то, то межзвездная комета стала иметь более синий цвет, хотя еще недавно имела более красный оттенок Фото: NOIRLab

Яркость комет увеличивается из-за увеличения размера их комы, то есть газовой оболочки ядра, которая возникает из-за сублимации льда на поверхности кометы. Сублимация – это переход вещества из твердого в сразу газообразное состояние, без фазы жидкости. Чем больше кома, тем больше она отражает солнечного света.

Также астрономы обнаружили, что за кометой тянется светящийся хвост из газа и пыли, который по оценкам может иметь длину до 300 000 км. Ученые также выяснили, что комета выбрасывает много газообразных соединений, которые связаны с водой. При это скорость образования этих молекул резко возрастала по мере приближения кометы к Солнцу, что соответствует увеличению яркости 3I/ATLAS.

Ученые обнаружили, что по мере приближения к Солнцу на самое близкое расстояние, яркость межзвездной кометы увеличивалась примерно в 7 раз быстрее, чем у обычных комет Фото: NASA

Астрономы пока не могут объяснить резкое увеличение яркости 3I/ATLAS, но предполагают, что быть связано с необычной активностью таких газообразных веществ, как углекислый газ и вода. Может быть это связано с уникальным химическим составом ядра кометы, или ее формой и структурой. Ученые считают, что скоро межзвездный объект 3I/ATLAS может стать еще более ярким.

С момента открытия 3I/ATLAS. в июле астрономы изучают этот странный межзвездный объект. Он летит через Солнечную систему со скоростью примерно 210 000 км/ч и имеет необычную траекторию. Это самая большая скорость среди всех известных комет. Ученые считают, что ядро кометы имеет в диаметре более 5 километров и этот объект может иметь возраст от 7 до 10 млрд лет, что почти в 2 раза превышает возраст Земли.

Неизвестно из какой звездной системы прибыл объект 3I/ATLAS, но астрономы все еще намерены получить о нем больше информации, когда он станет видимым в земные телескопы в ноябре и декабре. В середине декабря 3I/ATLAS должен будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли.

В марте 2026 года межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Юпитеру и ученые хотят использовать космические аппараты, которые находятся рядом, для исследования загадочной кометы. 3I/ATLAS покинет Солнечную систему в 2026 году.

Хотя 3I/ATLAS считается межзвездной кометой, существует версия, что это может быть огромный космический корабль инопланетян, который может проводить наблюдения за ней планетой, как уже писал Фокус.

Также Фокус уже писал о том, что прошлые исследования показали, что по мере приближения к Солнцу межзвездный объект 3I/ATLAS терял 180 кг вещества в секунду и 40 кг воды в секунду. Также необычное поведение 3I/ATLAS, как предполагалось, может указывать на то, что возможный корабль инопланетян замедляет скорость движения.

Еще Фокус писал о том, что астрономы рассказали, сколько звезд, таких же как Солнце, существует в Млечном Пути. Наше Солнце считается среднестатистической звездой типа желтый карлик. Оказывается, что таких звезд в нашей галактике очень много.