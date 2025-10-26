Межзвездный объект 3I/ATLAS: возможный "корабль" инопланетян теряет 180 кг вещества в секунду

Странный объект, который многие ученые считают межзвездной кометой, выбрасывает намного больше газа и пыли в космос, чем предыдущая межзвездная комета. Существует версия, что это может быть инопланетная конструкция, а не обычная комета.

Уже 29 октября межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле, приблизится к Солнцу на максимально близкое расстояние. Третий известный межзвездный объект может начать выбрасывать так много газа и пыли, чего не наблюдали ни у одной кометы. Сравнение 3I/ATLAS с предыдущей межзвездной кометой показывает, что это очень уникальный объект. В то же время астроном из Гарварда Ави Леб считает, что это может вовсе не комета, а космический корабль внеземной цивилизации, который может направить в сторону Земли меньший космический аппарат. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели анализ данных, полученных во время наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS, когда она приближалась к Солнцу. Ученые подтвердили то, что у этой кометы действительно существует еще один кометный хвост, который направлен в сторону Солнца, а не от нашей звезды, как обычный хвост. Хвосты появляются у комет, когда тепло Солнца нагревает ледяную поверхность кометы и в космос улетает газ и пыль. Про странный и редкий актихвост у 3I/ATLAS, Фокус уже писал.

29 октября межзвездный объект 3I/ATLAS будет находится на расстоянии 200 мл млн км от Солнца во время максимального сближения с нашей звездой. Когда 3I/ATLAS находился на расстоянии 300 млн км от Солнца, то из объекта вылетало около 180 кг газа и пыли каждую секунду, как выяснили ученые.

Уже 29 октября межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле, приблизится к Солнцу на максимально близкое расстояние Фото: Live Science

С одной стороны, кометы в Солнечной системе могут выбрасывать и больше вещества в космос каждую секунду, но по сравнению с кометой 2I/Борисова, вторым в истории обнаруженным межзвездным объектом, 3I/ATLAS является более активной кометой. На том же расстоянии комета 2I/Борисова 70 кг газа и пыли в секунду. Но поведение двух комет значительно отличается. Также поведение 3I/ATLAS отличается и от поведения первого обнаруженного межзвездного объекта — 1I/Оумуамуа.

У 3I/ATLAS ранее была зафиксирована невероятная скорость – более 200 000 км/ч, эта комета имеет странную траекторию полета, а также, как считают, ученые она намного старше двух известных межзвездных объектов. Возможно, ее возраст составляет 8-10 млрд лет, а значит она в 2 раза старше Солнечной системы.

Астроном Ави Леб из Гарвардского университета предполагает, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом Фото: NASA

Сейчас 3I/ATLAS находится по другую сторону от Солнца, что затрудняет наблюдения за этим объектом. Но вскоре его смогут увидеть наземные телескопы и космические аппараты.

Астроном Ави Леб из Гарвардского университета предполагает, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом. Ученые считает, что это может быть огромный корабль инопланетян, масса которого оценивается в 33 млрд тонн, а размер – в 5 км. Как уже писал Фокус, Леб считает, что после того, как 3I/ATLAS окажется на самом близком расстоянии от Солнца, можно будет выяснить истинную природу объекта.

Также Леб считает, как уже писал Фокус, что 3I/ATLAS, если это корабль внеземной цивилизации, может замедляться для выполнения специального маневра за Солнцем. Возможно, инопланетяне, если это все же их технология, намерены выпустить меньший космический аппарат в сторону Земли.

Как уже писал Фокус, внеземной разум шпионил за ядерными испытаниями на Земле. Ученые заявили, что свидетельства деятельности инопланетного разума вблизи ядерных объектов США теперь получили научное подтверждение.

Еще Фокус писал о том, что появилось возможное решение парадокса Ферми: Земля находится в Зоне одиночества Вселенной. Одиноки ли мы во Вселенной? Это один из самых главных вопросов, на который давно пытаются получить ответ ученые.