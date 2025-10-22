Если межзвездный объект 3I/ATLAS – это корабль инопланетян, через неделю мы это узнаем (фото)

29 октября 3I/ATLAS будет находиться максимально близко к Солнцу. Если это корабль инопланетян, то как считает ученый из Гарварда, он может выпустить зонды в сторону Земли. При этом астроном предупреждает, что может произойти все, что угодно в этом случае.

Уже через неделю ученые смогут проверить гипотезу астронома Ави Леба из Гарвардского университета, который уже пару месяцев утверждает, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть кораблем внеземной цивилизации, которая может быть враждебно настроена к человечеству. 29 октября 3I/ATLAS, который считается межзвездной кометой окажется на самом близком расстоянии от Солнца. Леб считает, что потенциальный корабль инопланетян может осуществить специальный маневр, чтобы выпустить зонды в сторону Земли. Поэтому ученый предлагает взять отпуск до 29 октября, ведь никто не знает, что может случиться, пишет IFLScience.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля этого года в Солнечной системе. Это всего лишь третий объект из другой звездной системы, который прибыл в наше космическое окружение. Большинство ученых считают, что это межзвездная комета, которая обладает необычным химическим составом, а также у нее был обнаружен редкий антихвост, как уже писал Фокус. Напоминаем также, что ученые обнаружили, что 3I/ATLAS выбрасывает огромное количество воды в космос, как уже писал Фокус.

Большинство астрономов утверждают, что этот объект ведет себя как комета, хотя его характеристики немного отличаются от комет в Солнечной системе. Пока что 3I/ATLAS находится вне поля зрения, ведь он оказался с другой стороны Солнца, если смотреть с Земли. В следующем месяце этот объект смогут изучить космические аппараты, которые находятся возле Юпитера или направляются к этой планете. Это даст возможность получить больше данных о природе 3I/ATLAS перед тем, как межзвездная комета навсегда покинет Солнечную систему.

Большинство астрономов утверждают, что этот объект ведет себя как комета, хотя его характеристики немного отличаются от комет в Солнечной системе Фото: NOIRLab

Астроном Ави Леб из Гарвардского университета продолжает считать, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян. Если это так, то во время максимального сближения с Солнце он может выполнить специальный маневр, используя гравитацию Солнца, чтобы выпустить зонды в сторону Земли. Леб даже предложил всем, кто хочет уйти в отпуск, сделать это до 29 октября, ведь никто не знает, что может случиться.

По словам Леба, он на 30%-40% уверен в том, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом. При этом существует вероятность, что этот объект маскируется под комету, а на самом деле может быть "троянским конем" враждебно настроенных инопланетян.

По словам Леба, он на 30%-40% уверен в том, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом Фото: space.com

Ученые считает, что если потенциальный корабль инопланетян выпустит зонды в сторону Земли, то они кажутся рядом с нашей планетой через несколько месяцев. Если гипотеза Леба верна, то ученые смогут увидеть наблюдать неожиданные и необъяснимые изменения траектории движения и массы 3I/ATLAS.

С другой стороны, как считает большинство ученых, траектория движения 3I/ATLAS может измениться, ведь гравитация Солнца может повлиять на межзвездную комету.

Но Леб считает, что не стоит исключать вероятность того, что 3I/ATLAS является инопланетной технологией, которая может привести к неизвестным последствиям для человечества.

