Этот загадочный объект может быть первой галактикой во Вселенной: этого не может быть (фото)

Если представить возраст Вселенной как один земной год, то эта галактика появилась 3 января. Но астрономам еще нужно подтвердить, что это действительно самая далекая и старая известная галактика.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили загадочный объект, который может быть самой старой галактикой во Вселенной. Возможно, это самая первая галактика, созданная относительно скоро после Большого взрыва. Но это еще необходимо подтвердить, ведь данный объект может быть совсем не галактикой. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Новый объект, который может быть самой старой галактикой среди известных, получил официальное название CEERS ID U-100588. Астрономы также дали ему прозвище Capotauro в честь горы в Италии. Если этот объект действительно является самой далекой и старой галактикой, то данное открытие может полностью изменить понимание эволюции галактик.

Сейчас считается, что для формирования первых галактик после Большого взрыва необходимо было несколько сотен миллионов лет. Но предполагаемая галактика существовала уже через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Это значит, что эта галактика существовала намного раньше, чем все известные самые старые галактики во Вселенной.

Сейчас самой старой галактикой считается MoM-z14, которая существовала через 290 миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономы говорят, что, возможно, Capotauro является самой первой галактикой во Вселенной. Если удастся подтвердить то, что это галактика, то данное открытие изменит представление о том, когда появились самые первые галактики. Таким образом существующие теории эволюции космоса могут оказаться неправильными.

Если удастся подтвердить то, что это галактика, то данное открытие изменит представление о том, когда появились самые первые галактики Фото: NASA

По словам астрономов, Capotauro очень яркая как для галактик из ранней Вселенной и имеет большую массу. Но нынешние теории предполагают, что такая галактика не должна существовать в первые 100 млн лет после Большого взрыва. Чтобы она существовала нужно, чтобы эффективность превращения газа в звезды была близка к 100%, но это невозможно, согласно текущим теориям. Но если это действительно галактика, но она сформировалась намного быстрее, чем предполагают теории эволюции галактик.

Астрономы любят сравнивать возраст Вселенной, 13,8 млрд лет, с одним земным годом. Это называется Космическим календарем. Если использовать этот календарь, то Большой взрыв произошел в полночь 1 января. Млечный Путь образовался 1 марта, Земля появилась 14 сентября, а Homo sapiens — 31 декабря в 23:52.

Исходя из этого галактика MoM-z14 появилась 8 января, а предполагаемая галактика Capotauro – утром 3 января.

Астрономы продолжат наблюдение за загадочным объектом, чтобы точно выяснить, является ли он галактикой и действительно находится так далеко от нас. Свет от этого объекта путешествовал к нам чуть больше 13,7 млрд лет.

