Астрономы выяснили, что галактики в ранней Вселенной были не такими, как считалось (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб составили карту эволюции галактик через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Они обнаружили, что галактики были более нестабильными в ранней Вселенной, чем те, которые мы видим сегодня.

Ученые изучили более 250 молодых галактик в ранней Вселенной. Они составили карту движения газа в галактиках в период между 800 миллионами и 1,5 миллиардами лет после Большого взрыва, когда Вселенная еще формировалась. Астрономы обнаружили, что молодые галактики представляли собой турбулентные структуры, которые с трудом стабилизировались и не сформировали стабильные диски, как у Млечного Пути. Исследование опубликовано Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.

В отличие от предыдущих исследований, астрономы изучили менее массивные галактики в ранней Вселенной. Они обнаружили, что молодые галактики не были стабильными вращающимися дисками, такими как Млечный Путь и его соседи.

Турбулентность в ранней Вселенной была намного выше, чем предполагалось, говорят астрономы. Это связано с тем, что раньше изучались более крупные галактики, которые легче обнаружить, а не маленькие, как в этом исследовании. Оно показало, что турбулентность в диске галактики вызвана большим количеством газа, которое подпитывает интенсивное образование звезд и создает гравитационную нестабильность. Это значит, что очень сильная турбулентность не давала возможности галактикам стабилизироваться.

Когда космический телескоп Уэбб исследовал молодые галактики, он раскрыл сложные ранние стадии формирования этих далеких объектов Фото: NASA

Предыдущие исследования показали, что массивные, хорошо упорядоченные диски галактик формировались очень рано, что не совпадало с моделями их эволюции. Теперь же изучение менее массивных галактик лучше соответствует теории. Ранние галактики были более турбулентными, менее стабильными и развивались за счет частых слияний и масштабного образования звезд. Таким образом они становились менее турбулентными и стабильными, говорят астрономы.

Новое исследование показывает, как строительные блоки галактик постепенно переходили из хаотического состояния в упорядоченные структуры, и как формировались такие галактики, как Млечный Путь.

По словам ученых, в ранние периоды своей истории галактики переживают турбулентную фазу формирования, когда масштабное образование звезд и большое количество газа нарушают упорядоченные движения газа в диске. В более поздние периоды галактики увеличивают свою массу и становятся более стабильными.

Такие структуры, как Млечный Путь, образовались позже, в последние несколько миллиардов лет, по мере того, как газ поглотили звезды и его стало меньше в общей массе галактики. Меньшее количество свободного газа позволяет зрелым галактикам расти и изменяться более плавно, чем в молодости, говорят исследователи.

