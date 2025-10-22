Астрономы выяснили, что галактики в ранней Вселенной были не такими, как считалось (фото)
Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб составили карту эволюции галактик через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Они обнаружили, что галактики были более нестабильными в ранней Вселенной, чем те, которые мы видим сегодня.
Ученые изучили более 250 молодых галактик в ранней Вселенной. Они составили карту движения газа в галактиках в период между 800 миллионами и 1,5 миллиардами лет после Большого взрыва, когда Вселенная еще формировалась. Астрономы обнаружили, что молодые галактики представляли собой турбулентные структуры, которые с трудом стабилизировались и не сформировали стабильные диски, как у Млечного Пути. Исследование опубликовано Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.
В отличие от предыдущих исследований, астрономы изучили менее массивные галактики в ранней Вселенной. Они обнаружили, что молодые галактики не были стабильными вращающимися дисками, такими как Млечный Путь и его соседи.
Турбулентность в ранней Вселенной была намного выше, чем предполагалось, говорят астрономы. Это связано с тем, что раньше изучались более крупные галактики, которые легче обнаружить, а не маленькие, как в этом исследовании. Оно показало, что турбулентность в диске галактики вызвана большим количеством газа, которое подпитывает интенсивное образование звезд и создает гравитационную нестабильность. Это значит, что очень сильная турбулентность не давала возможности галактикам стабилизироваться.
Предыдущие исследования показали, что массивные, хорошо упорядоченные диски галактик формировались очень рано, что не совпадало с моделями их эволюции. Теперь же изучение менее массивных галактик лучше соответствует теории. Ранние галактики были более турбулентными, менее стабильными и развивались за счет частых слияний и масштабного образования звезд. Таким образом они становились менее турбулентными и стабильными, говорят астрономы.
Новое исследование показывает, как строительные блоки галактик постепенно переходили из хаотического состояния в упорядоченные структуры, и как формировались такие галактики, как Млечный Путь.
По словам ученых, в ранние периоды своей истории галактики переживают турбулентную фазу формирования, когда масштабное образование звезд и большое количество газа нарушают упорядоченные движения газа в диске. В более поздние периоды галактики увеличивают свою массу и становятся более стабильными.
Такие структуры, как Млечный Путь, образовались позже, в последние несколько миллиардов лет, по мере того, как газ поглотили звезды и его стало меньше в общей массе галактики. Меньшее количество свободного газа позволяет зрелым галактикам расти и изменяться более плавно, чем в молодости, говорят исследователи.
