Сколько звезд в Млечном Пути и во Вселенной: это число сложно даже представить

Определить общее количество звезд в нашей галактика является не очень легкой задачей. Еще больше все усложняется, если речь идет о количестве звезд в наблюдаемой Вселенной. Тем не менее астрономы имеют примерное понимание, сколько же звезд находится Млечном Пути и в известной нам Вселенной.

Когда вы смотрите ночью на небо, возможно, вы задаетесь вопросом: "Сколько звезд содержит наша галактика Млечный Путь и сколько всего звезд во Вселенной?". Мы не может увидеть нашу галактику целиком, ведь живем внутри нее. Также мы не может увидеть всю Вселенную, а лишь тот космос, который можно наблюдать с помощью телескопов. Несмотря на то, что Вселенная возникла примерно 13,8 млрд лет назад, она постоянно расширяется и считается, что она бескрайняя. Чтобы определить, сколько звезд находится в Млечном Пути, астрономам необходимо заглянуть за пределы нашей галактики и оценить их общее количество, основываясь на том, что они могут наблюдать за ее пределами. Также астрономы использовали данные космического телескопа Уэбб для подсчета галактик и оценки общего количества звезд в наблюдаемой Вселенной, пишет Discover Magazine.

Астрофизик Джереми Дарлинг из Университета штата Колорадо в Боулдере говори, что процесс подсчета количества звезд в Млечном Пути похож на подсчет количества деревьев в лесу, внутри которого вы находитесь. Вы не можете видеть все деревья или даже очень многие из них.

Поэтому, как говорит Дарлинг, сначала вы считаете деревья вокруг вас, те, которые вы видите. Затем вы делаете некоторые предположения о размерах леса: насколько он большой и насколько равномерно распределены деревья в нем?

По словам астрофизика, ученые могут видеть лишь часть нашей галактики, ведь мы находимся внутри нее. Поэтому астрономы смотрят на другие галактики, которые похожи на нашу, чтобы понять их структуру и распределение звезд. После этого эти данные проецируют на Млечный Путь.

Считается, что так выглядит наша галактика Фото: NASA/JPL

Есть еще одна загвоздка, объясняет Дарлинг. Некоторые звезды ярче других. Поэтому астрономы видят больше ярких звезд, чем тусклых. При этом массивные звезды встречаются реже, чем маленькие.

На каждую большую звезду, подобную Солнцу, приходится 100 красных карликов. Это небольшие звезды, которые в тысячи раз тусклее Солнца. Дарлинг говорит, что астрономы могут подсчитать только самые яркие звезды, если знают соотношение ярких и тусклых звезд.

При этом, по словам ученого, подсчитать количество галактик проще, чем звезд. Дело в том, что Вселенная однородна и изотропна, а это значит, что если смотреть в разных направлениях, она выглядит одинаково.

Астрономы выбирают участок космоса, который они исследовали, например, с помощью космического телескопа Уэбб, и подсчитывают там галактики. Затем они вычисляют, какую долю всего космоса занимает этот участок, и вычисляют, сколько галактик должно быть в наблюдаемой Вселенной.

Подсчитать количество галактик проще, чем звезд Фото: SciTechDaily

Астроном Крис Импи из Университета Штата Аризона говорит, что ученые исследовали сотни галактик в локальной Вселенной, и нет никаких признаков того, что соотношение крупных и мелких звезд сильно отличается от того, что мы видим в нашем космическом окружении. С другой стороны, не все галактики полностью одинаковы. Кроме того, некоторые галактики больше и ярче других, а карликовых галактик гораздо больше, чем больших галактик, таких как Млечный Путь.

Исходя из этого, ученые говорят, что астрономы имеют лишь примерное представление о количестве звезд в Млечном Пути и в наблюдаемой Вселенной. Расчеты ученых показывают, что в нашей галактике находится не менее 100 миллиардов звезд, а в наблюдаемой Вселенной не менее 100 миллиардов галактик. Если все галактики примерно одинаковы, то во Вселенной находится примерно 10 секстиллионов звезд. Это единица с 21 нолем.

