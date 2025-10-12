Скільки зірок у Чумацькому Шляху та у Всесвіті: це число складно навіть уявити

Визначити загальну кількість зірок у нашій галактика є не дуже легким завданням. Ще більше все ускладнюється, якщо йдеться про кількість зірок у спостережуваному Всесвіті. Проте астрономи мають приблизне розуміння, скільки ж зірок знаходиться на Чумацькому Шляху та у відомому нам Всесвіті.

Коли ви дивитеся вночі на небо, можливо, ви ставите запитання: "Скільки зірок містить наша галактика Чумацький Шлях і скільки всього зірок у Всесвіті?". Ми не можемо побачити нашу галактику цілком, адже живемо всередині неї. Також ми не можемо побачити весь Всесвіт, а лише той космос, який можна спостерігати за допомогою телескопів. Попри те, що Всесвіт виник приблизно 13,8 млрд років тому, він постійно розширюється і вважається, що він безкрайній. Щоб визначити, скільки зірок перебуває в Чумацькому Шляху, астрономам необхідно зазирнути за межі нашої галактики й оцінити їхню загальну кількість, ґрунтуючись на тому, що вони можуть спостерігати за її межами. Також астрономи використовували дані космічного телескопа Вебб для підрахунку галактик і оцінки загальної кількості зірок у спостережуваному Всесвіті, пише Discover Magazine.

Астрофізик Джеремі Дарлінг з Університету штату Колорадо в Боулдері казав, що процес підрахунку кількості зірок у Чумацькому Шляху схожий на підрахунок кількості дерев у лісі, усередині якого ви перебуваєте. Ви не можете бачити всі дерева або навіть дуже багато з них.

Тому, як каже Дарлінг, спочатку ви рахуєте дерева навколо вас, ті, які ви бачите. Потім ви робите деякі припущення про розміри лісу: наскільки він великий і наскільки рівномірно розподілені дерева в ньому?

За словами астрофізика, вчені можуть бачити лише частину нашої галактики, адже ми перебуваємо всередині неї. Тому астрономи дивляться на інші галактики, які схожі на нашу, щоб зрозуміти їхню структуру та розподіл зірок. Після цього ці дані проектують на Чумацький Шлях.

Вважається, що так виглядає наша галактика Фото: Titan

Є ще одна заковика, пояснює Дарлінг. Деякі зірки яскравіші за інші. Тому астрономи бачать більше яскравих зірок, ніж тьмяних. При цьому масивні зірки зустрічаються рідше, ніж маленькі.

На кожну велику зірку, подібну до Сонця, припадає 100 червоних карликів. Це невеликі зірки, які в тисячі разів тьмяніші за Сонце. Дарлінг каже, що астрономи можуть підрахувати тільки найяскравіші зірки, якщо знають співвідношення яскравих і тьмяних зірок.

При цьому, за словами вченого, підрахувати кількість галактик простіше, ніж зірок. Річ у тім, що Всесвіт однорідний та ізотропний, а це означає, що якщо дивитися в різних напрямках, він має однаковий вигляд.

Астрономи вибирають ділянку космосу, яку вони досліджували, наприклад, за допомогою космічного телескопа Вебб, і підраховують там галактики. Потім вони обчислюють, яку частку всього космосу займає ця ділянка, і обчислюють, скільки галактик має бути у спостережуваному Всесвіті.

Підрахувати кількість галактик простіше, ніж зірок Фото: SciTechDaily

Астроном Кріс Імпі з Університету Штату Арізона каже, що вчені досліджували сотні галактик у локальному Всесвіті, і немає жодних ознак того, що співвідношення великих і дрібних зірок сильно відрізняється від того, що ми бачимо в нашому космічному оточенні. З іншого боку, не всі галактики повністю однакові. Крім того, деякі галактики більші та яскравіші за інші, а карликових галактик набагато більше, ніж великих галактик, таких як Чумацький Шлях.

Виходячи з цього, вчені кажуть, що астрономи мають лише приблизне уявлення про кількість зірок у Чумацькому Шляху і в спостережуваному Всесвіті. Розрахунки вчених показують, що в нашій галактиці перебуває щонайменше 100 мільярдів зірок, а в спостережуваному Всесвіті щонайменше 100 мільярдів галактик. Якщо всі галактики приблизно однакові, то у Всесвіті перебуває приблизно 10 секстильйонів зірок. Це одиниця з 21 нулем.

