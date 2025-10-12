"Зірка смерті" біля Сатурна може бути океанічним світом (фото)

Астрономи продовжують наполягати на тому, що під крижаною поверхнею супутника Мімас може ховатися океан із рідкої води. При цьому цей океан утворився відносно недавно, як припускає дослідження.

Супутник Сатурна Мімас часто називають "Зіркою смерті" через його схожість із космічною станцією для знищення планет із серії фільмів "Зоряні війни". Річ у тім, що однією з головних особливостей супутника є величезний кратер Гершель. Автори дослідження, опублікованого в журналі Earth and Planetary Science Letters, продовжують наполягати на тому, що Мімас може бути океанічним світом, пише Space.

Низька щільність Мімаса показує, що він складається в основному з водяного льоду з невеликими вкрапленнями каменів. Супутник має діаметр приблизно 400 км і це найменше тіло в Сонячній системі, що має округлу форму. На Мімасі знаходиться великий кратер Гершель діаметром понад 130 кілометрів і його створення, як припускають вчені, крім інших даних, вказує на те, що під крижаною корою супутника Сатурна може бути одночасно з океаном. Тобто в той період, коли лід на Мімасі почав сильно танути, відбулося падіння великого астероїда, який створив кратер. Вчені дійшли висновку, що лід уже не був дуже твердим і почав танути через особливості орбіти супутника Сатурна.

Супутник Сатурна Мімас часто називають "Зіркою смерті" через його схожість із космічною станцією для знищення планет із серії фільмів "Зоряні війни" Фото: Wikipedia

Раніше вчені вивчили дані космічного апарату "Кассіні" і дійшли висновку, що на Мімасі існує молодий підземний океан. У новому дослідженні вони дають більше аргументів на користь цієї теорії. Передбачається, що океан знаходиться під шаром твердого льоду товщиною від 20 до 30 кілометрів.

Хоча на поверхні Мімаса немає явних ознак геологічної активності, яка б вказувала на існування океану, за винятком утворення кратера Гершель, океан міг виникнути і підтримуватися в рідкому стані через приливний нагрів, який забезпечується орбітою супутника.

Моделювання показує, що на Мімасі в дуже далекому минулому вже міг існувати океан, але потім він замерз. Але приблизно 10-15 млн років тому орбіта супутника змінилася, що призвело до масштабного танення льоду й утворення молодого океану Фото: NASA

Моделювання показує, що на Мімасі в дуже далекому минулому вже міг існувати океан, але потім він замерз. Але приблизно 10-15 млн років тому орбіта супутника змінилася, що призвело до масштабного танення льоду й утворення молодого океану. Річ у тім, що 10-15 млн років у масштабах Всесвіту — це лише коротка мить.

Коли супутник обертається навколо планети, ці два об'єкти притягуються один до одного за допомогою гравітації. У підсумку приливне нагрівання Сатурна могло розтопити лід на Мімасі. У минулому з якоїсь причини Мімас був переміщений на більш витягнуту орбіту, вважають вчені. Таким чином змінилося те, як гравітація Сатурна притягує твердий лід.

Супутники Сатурна Діона (ліворуч) і Мімас (праворуч) здаються крихітними порівняно з гігантською планетою на цьому знімку, зробленому космічним апаратом "Кассіні" 2015 року. Фото: solar-system

Вчені виявили, що в цьому положенні на Мімасі створюється тепло, яке плавить літ, перетворюючи його на воду. Це цілком може призвести до утворення океану. Коли орбіта Мімаса знову буде круговою, то приливне нагрівання Сатурна більше не зможе розтоплювати лід, і океан, який, як вважають вчені, існує, повільно замерзне.

Тому зараз на Мімасі може існувати океан віком 10-15 млн років і це можуть підтвердити майбутні місії в систему Сатурна, кажуть учені. Результати їхнього моделювання показують, що в деяких місцях на Мімасі крижана оболонка може бути особливо тонкою, що дасть змогу виявити ознаки існування підземного океану.

