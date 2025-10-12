"Звезда смерти" возле Сатурна может быть океаническим миром (фото)

Астрономы продолжают настаивать на том, что под ледяной поверхностью спутника Мимас может скрываться океан из жидкой воды. При этом этот океан образовался относительно недавно, как предполагает исследование.

Спутник Сатурна Мимас часто называют "Звездой смерти" из-за его схожести с космической станцией для уничтожения планет из серии фильмов "Звездные войны". Дело в том, что одной из главных особенностей спутника является огромный кратер Гершель. Авторы исследования, опубликованного в журнале Earth and Planetary Science Letters, продолжают настаивать на том, что Мимас может быть океаническим миром, пишет Space.

Низкая плотность Мимаса показывает, что он состоит в основном из водяного льда с небольшими вкраплениями камней. Спутник имеет диаметр примерно 400 км и это самое маленькое тело в Солнечной системе, имеющее округлую форму. На Мимасе находится крупный кратер Гершель диаметром более 130 километров и его создания, как предполагают ученые кроме других данных, указывает на то, что под ледяной корой спутника Сатурна может одновременно с океаном. То есть в тот период, когда лед на Мимасе начал сильно таять произошло падения крупного астероида, создавшего кратер. Ученые пришли к выводу, что лед уже не был очень твердым и начал таять из-за особенностей орбиты спутника Сатурна.

Спутник Сатурна Мимас часто называют "Звездой смерти" из-за его схожести с космической станцией для уничтожения планет из серии фильмов "Звездные войны" Фото: Wikipedia

Ранее ученые изучили данные космического аппарата "Кассини" и пришли к выводу, что на Мимасе существует молодой подземный океан. В новом исследовании они дают больше аргументов в пользу этой теории. Предполагается, что океан находится пол слоем твердого льда толщиной от 20 до 30 километров.

Хотя на поверхности Мимаса нет явных признаков геологической активности, которая бы указывала на существования океана, за исключением образования кратера Гершель, океан мог возникнуть и поддерживаться в жидком состоянии из-за приливного нагрева, который обеспечивается орбитой спутника.

Моделирование показывает, что на Мимасе в очень далеком прошлом уже мог существовать океан, но затем он замерз. Но примерно 10-15 млн лет назад орбита спутника изменилась, что привело к масштабному таянию льда и образованию молодого океана Фото: NASA

Моделирование показывает, что на Мимасе в очень далеком прошлом уже мог существовать океан, но затем он замерз. Но примерно 10-15 млн лет назад орбита спутника изменилась, что привело к масштабному таянию льда и образованию молодого океана. Дело в том, что 10-15 млн лет в масштабах Вселенной – это лишь короткий миг.

Когда спутник вращается вокруг планеты, эти два объекта притягиваются друг к другу с помощью гравитации. В итоге приливный нагрев Сатурна мог растопить лед на Мимасе. В прошлом по какой-то причине Мимас был перемещен на более вытянутую орбиту, считают ученые. Таким образом изменилось то, как гравитация Сатурна притягивает твердый лед.

Спутники Сатурна Диона (слева) и Мимас (справа) кажутся крошечными по сравнению c гигантской планетой на этом снимке, сделанном космическим аппаратом "Кассини" в 2015 году Фото: NASA

Ученые обнаружили, что в данном положении на Мимасе создается тепло, которое плавит лет, превращая его в воду. Это вполне может привести к образованию океана. Когда орбита Мимаса снова будет круговой, то приливный нагрев Сатурна больше не сможет растапливать лед, и океан, который, как полагают ученые, существует, медленно замерзнет.

Поэтому сейчас на Мимасе может существовать океан возрастом 10-15 млн лет и это могут подтвердить будущие миссии в систему Сатурна, говорят ученые. Результаты их моделирования показывают, что в некоторых местах на Мимасе ледяная оболочка может быть особенно тонкой, что позволит обнаружить признаки существования подземного океана.

Как уже писал Фокус, на спутнике Сатурна под названием Энцелад, возможно, есть внеземная жизнь. Этот спутник, как уже выяснили ученые, имеет океан из воды под поверхностью.

