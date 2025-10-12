Учені виявили дивний стан води: може бути твердою і рідкою одночасно

Незважаючи на те, що вода є найвідомішою речовиною у світі, вона все ще зберігає багато таємниць. Коли вода перебуває в обмеженому просторі, вона поводиться зовсім інакше, ніж у великих обсягах.

Учені вперше безпосередньо спостерігали новий стан води, відомий як передтанення. У цьому стані вода може бути одночасно твердою, тобто у вигляді льоду, і рідкою. Дослідження опубліковано в Journal of the American Chemical Society, пише ScienceAlert.

Вода може бути більш дивною, ніж здається. Вчені показали, що в обмеженому просторі молекули води можуть поводитися одночасно як тверда і рідка речовина. Відмінності між рідкою водою і льодом, які ми спостерігаємо в макромасштабі, починаються на мікрорівні. У льоду молекули замкнуті в жорсткі структури, тоді як у рідкій воді вони фактично вільно ширяють, постійно утворюючи й розриваючи зв'язки.

У стані передтання молекули ніби мають обидві властивості. Вони перебувають у фіксованому положенні, як лід, але обертаються швидко, як у рідині. Цей стан раніше вчені не могли вивчити безпосередньо.

За словами вчених, стан предтаяния включає танення не повністю пов'язаної водневими зв'язками води до того, як повністю заморожена крижана структура почне танути в процесі нагрівання. По суті це новий стан води, в якому одночасно співіснують заморожені шари води і вода, що повільно рухається.

Для спостереження цього дивного стану потрібен був складний експеримент. По-перше, вода була не зовсім тією, до якої ми звикли в повсякденному житті. Це була так звана важка вода, в якій атоми водню замінені на дейтерій, ізотоп водню, що містить нейтрон у ядрі.

Вчені помістили цю важку воду в надзвичайно обмежений простір, де проявлялися всілякі екзотичні властивості. Хіміки створили стрижнеподібні кристали з крихітними каналами завширшки всього 1,6 нанометра, заморозили в них важку воду і повільно розігріли.

Дослідження показало, що молекули води утворюють ієрархічну тришарову структуру з різними типами рухів і взаємодій у кожному шарі.

Уже відомо, що вода поводиться дивно на мікрорівні. Її електричні властивості можуть змінюватися, її можна зробити незамерзаючою навіть за температур, близьких до абсолютного нуля, і вона може замерзнути за температур, за яких має кипіти.

Результати дослідження дають важливе уявлення про структурну та динамічну поведінку води в замкнутому просторі. Контроль над властивостями води під час замерзання і танення може призвести до створення більш ефективних матеріалів, що потенційно може змінити нанотехнології, кажуть учені.

