Астрономи з'ясували, що галактики в ранньому Всесвіті були не такими, як вважалося (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб склали карту еволюції галактик через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Вони виявили, що галактики були більш нестабільними в ранньому Всесвіті, ніж ті, які ми бачимо сьогодні.

Учені вивчили понад 250 молодих галактик у ранньому Всесвіті. Вони склали карту руху газу в галактиках у період між 800 мільйонами і 1,5 мільярдами років після Великого вибуху, коли Всесвіт ще формувався. Астрономи виявили, що молоді галактики були турбулентними структурами, які насилу стабілізувалися і не сформували стабільні диски, як у Чумацького Шляху. Дослідження опубліковано Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Live Science.

На відміну від попередніх досліджень, астрономи вивчили менш масивні галактики в ранньому Всесвіті. Вони виявили, що молоді галактики не були стабільними обертовими дисками, такими як Чумацький Шлях і його сусіди.

Турбулентність у ранньому Всесвіті була набагато вищою, ніж передбачалося, кажуть астрономи. Це пов'язано з тим, що раніше вивчали більші галактики, які легше виявити, а не маленькі, як у цьому дослідженні. Воно показало, що турбулентність у диску галактики викликана великою кількістю газу, який підживлює інтенсивне утворення зірок і створює гравітаційну нестабільність. Це означає, що дуже сильна турбулентність не давала можливості галактикам стабілізуватися.

Коли космічний телескоп Вебб досліджував молоді галактики, він розкрив складні ранні стадії формування цих далеких об'єктів Фото: solar-system

Попередні дослідження показали, що масивні, добре впорядковані диски галактик формувалися дуже рано, що не збігалося з моделями їхньої еволюції. Тепер же вивчення менш масивних галактик краще відповідає теорії. Ранні галактики були більш турбулентними, менш стабільними і розвивалися за рахунок частих злиттів і масштабного утворення зірок. Таким чином вони ставали менш турбулентними і стабільними, кажуть астрономи.

Нове дослідження показує, як будівельні блоки галактик поступово переходили з хаотичного стану в упорядковані структури, і як формувалися такі галактики, як Чумацький Шлях.

За словами вчених, у ранні періоди своєї історії галактики переживають турбулентну фазу формування, коли масштабне утворення зірок і велика кількість газу порушують упорядковані рухи газу в диску. У більш пізні періоди галактики збільшують свою масу і стають більш стабільними.

Такі структури, як Чумацький Шлях, утворилися пізніше, в останні кілька мільярдів років, у міру того, як газ поглинули зірки і його стало менше в загальній масі галактики. Менша кількість вільного газу дає змогу зрілим галактикам рости і змінюватися більш плавно, ніж у молодості, кажуть дослідники.

