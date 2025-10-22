Цей загадковий об'єкт може бути першою галактикою у Всесвіті: цього не може бути (фото)

Якщо уявити вік Всесвіту як один земний рік, то ця галактика з'явилася 3 січня. Але астрономам ще потрібно підтвердити, що це справді найдальша і найстаріша відома галактика.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили загадковий об'єкт, який може бути найстарішою галактикою у Всесвіті. Можливо, це найперша галактика, створена відносно скоро після Великого вибуху. Але це ще необхідно підтвердити, адже цей об'єкт може бути зовсім не галактикою. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Новий об'єкт, який може бути найстарішою галактикою серед відомих, отримав офіційну назву CEERS ID U-100588. Астрономи також дали йому прізвисько Capotauro на честь гори в Італії. Якщо цей об'єкт дійсно є найвіддаленішою і найстарішою галактикою, то це відкриття може повністю змінити розуміння еволюції галактик.

Відео дня

Зараз вважається, що для формування перших галактик після Великого вибуху необхідно було кілька сотень мільйонів років. Але передбачувана галактика існувала вже через 90 мільйонів років після Великого вибуху. Це означає, що ця галактика існувала набагато раніше, ніж усі відомі найстаріші галактики у Всесвіті.

Наразі найстарішою галактикою вважається MoM-z14, яка існувала через 290 мільйонів років після Великого вибуху.

Астрономи кажуть, що, можливо, Capotauro є найпершою галактикою у Всесвіті. Якщо вдасться підтвердити те, що це галактика, то це відкриття змінить уявлення про те, коли з'явилися найперші галактики. Таким чином існуючі теорії еволюції космосу можуть виявитися неправильними.

Якщо вдасться підтвердити те, що це галактика, то це відкриття змінить уявлення про те, коли з'явилися найперші галактики Фото: solar-system

За словами астрономів, Capotauro дуже яскрава як для галактик з раннього Всесвіту і має велику масу. Але нинішні теорії припускають, що така галактика не повинна існувати в перші 100 млн років після Великого вибуху. Щоб вона існувала потрібно, щоб ефективність перетворення газу на зірки була близька до 100%, але це неможливо, згідно з поточними теоріями. Але якщо це дійсно галактика, то вона сформувалася набагато швидше, ніж припускають теорії еволюції галактик.

Астрономи люблять порівнювати вік Всесвіту, 13,8 млрд років, з одним земним роком. Це називається Космічним календарем. Якщо використовувати цей календар, то Великий вибух стався опівночі 1 січня. Чумацький Шлях утворився 1 березня, Земля з'явилася 14 вересня, а Homo sapiens — 31 грудня о 23:52.

З огляду на це галактика MoM-z14 з'явилася 8 січня, а ймовірна галактика Capotauro — вранці 3 січня.

Астрономи продовжать спостереження за загадковим об'єктом, щоб точно з'ясувати, чи є він галактикою і чи справді знаходиться так далеко від нас. Світло від цього об'єкта подорожувало до нас трохи більше 13,7 млрд років.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що ранні галактики були більш хаотичними, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили необхідні компоненти для життя в іншій галактиці. Вчені стали ближче до розуміння того, як рано у Всесвіті могло зародитися життя і чи може воно існувати за межами Чумацького Шляху.