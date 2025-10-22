Астрономи вперше виявили необхідні компоненти для життя в іншій галактиці (фото)
Вчені стали ближче до розуміння того, як рано у Всесвіті могло зародитися життя і чи може воно існувати за межами Чумацького Шляху.
Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вперше виявили складні органічні молекули в льодах за межами Чумацького Шляху, що дає змогу зазирнути в хімію раннього Всесвіту. Ці складні органічні молекули, що складаються з шести атомів, які є будівельними блоками життя, були виявлені навколо молодої зірки ST6 у сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара. Це галактика-супутник нашого Чумацького Шляху. Це відкриття може змінити наше розуміння того, як хімічні компоненти життя поширюються Всесвітом. Це відкриття також показує, що життя могло зародитися в іншому місці Всесвіту набагато раніше, ніж на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Sky at Night Magazine.
Астрономи виявили п'ять складних органічних молекул у льоду, який оточує молоду зірку в сусідній галактиці. Багато з цих органічних молекул можна знайти на Землі. Отже, що знайшли вчені:
- метанол і етанол (поширені види спирту);
- метилформіат і ацетальдегід (здебільшого використовуються як промислові хімікати на Землі);
- оцтову кислоту (основний компонент оцту);
- глікольальдегід — це молекула, споріднена з цукром, і попередник складніших біомолекул, таких як компоненти РНК.
Вчені раніше виявляли в льоду навколо молодих зірок, навіть у нашій галактиці тільки метанол. Тепер же вони вперше виявили в льоду й інші складні органічні молекули за межами Чумацького Шляху. Усі ці сполуки мають основу у вигляді вуглецю.
Галактика Велика Магелланова Хмара розташована на відстані 160 000 світлових років від нас, і астрономи використовують її для вивчення утворення зірок в умовах, що були схожі на умови в ранньому Всесвіті. Річ у тім, що ця галактика містить дуже мало хімічних елементів, важчих за водень і гелій, і нагадує найбільш ранні галактики.
За словами вчених, нове відкриття дає більше інформації про те, як складна органічна хімія може існувати в умовах, де для хімічних реакцій доступно менше важких хімічних елементів, таких як вуглець, азот і кисень. Це відриває шлях для розуміння складної органічної хімії в ранньому Всесвіті.
Оскільки умови у Великій Магеллановій Хмарі відображають умови раннього Всесвіту, виявлення складних органічних молекул припускає, що будівельні блоки для великих біомолекул утворилися раніше та за більш різноманітних умов, ніж передбачалося.
Вчені вважають, що складні органічні молекули, які є будівельними блоками життя, можуть існувати навколо зірки, яка ще формується, а потім потрапити на планети, створені пізніше.
Виявлення органічних молекул у галактиці Велика Магелланова Хмара дає змогу припустити, що життя могло зародитися в іншому місці Всесвіту раніше, ніж на Землі.
