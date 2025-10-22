Астрономи вперше виявили необхідні компоненти для життя в іншій галактиці (фото)

Вчені стали ближче до розуміння того, як рано у Всесвіті могло зародитися життя і чи може воно існувати за межами Чумацького Шляху.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вперше виявили складні органічні молекули в льодах за межами Чумацького Шляху, що дає змогу зазирнути в хімію раннього Всесвіту. Ці складні органічні молекули, що складаються з шести атомів, які є будівельними блоками життя, були виявлені навколо молодої зірки ST6 у сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара. Це галактика-супутник нашого Чумацького Шляху. Це відкриття може змінити наше розуміння того, як хімічні компоненти життя поширюються Всесвітом. Це відкриття також показує, що життя могло зародитися в іншому місці Всесвіту набагато раніше, ніж на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Sky at Night Magazine.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи виявили п'ять складних органічних молекул у льоду, який оточує молоду зірку в сусідній галактиці. Багато з цих органічних молекул можна знайти на Землі. Отже, що знайшли вчені:

метанол і етанол (поширені види спирту);

метилформіат і ацетальдегід (здебільшого використовуються як промислові хімікати на Землі);

оцтову кислоту (основний компонент оцту);

глікольальдегід — це молекула, споріднена з цукром, і попередник складніших біомолекул, таких як компоненти РНК.

Астрономи виявили складні органічні молекули в льоду, який оточує молоду зірку в сусідній галактиці Фото: solar-system

Вчені раніше виявляли в льоду навколо молодих зірок, навіть у нашій галактиці тільки метанол. Тепер же вони вперше виявили в льоду й інші складні органічні молекули за межами Чумацького Шляху. Усі ці сполуки мають основу у вигляді вуглецю.

Складні органічні молекули, що складаються з шести атомів, які є будівельними блоками життя, були виявлені навколо молодої зірки ST6 у сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара Фото: solar-system

Галактика Велика Магелланова Хмара розташована на відстані 160 000 світлових років від нас, і астрономи використовують її для вивчення утворення зірок в умовах, що були схожі на умови в ранньому Всесвіті. Річ у тім, що ця галактика містить дуже мало хімічних елементів, важчих за водень і гелій, і нагадує найбільш ранні галактики.

Галактика Велика Магелланова Хмара розташована на відстані 160 000 світлових років від нас Фото: ESA

За словами вчених, нове відкриття дає більше інформації про те, як складна органічна хімія може існувати в умовах, де для хімічних реакцій доступно менше важких хімічних елементів, таких як вуглець, азот і кисень. Це відриває шлях для розуміння складної органічної хімії в ранньому Всесвіті.

Оскільки умови у Великій Магеллановій Хмарі відображають умови раннього Всесвіту, виявлення складних органічних молекул припускає, що будівельні блоки для великих біомолекул утворилися раніше та за більш різноманітних умов, ніж передбачалося.

Умови у Великій Магеллановій Хмарі відображають умови раннього Всесвіту Фото: ESO

Вчені вважають, що складні органічні молекули, які є будівельними блоками життя, можуть існувати навколо зірки, яка ще формується, а потім потрапити на планети, створені пізніше.

Виявлення органічних молекул у галактиці Велика Магелланова Хмара дає змогу припустити, що життя могло зародитися в іншому місці Всесвіту раніше, ніж на Землі.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що галактики в ранньому Всесвіті були не такими, як вважалося. Вони виявили, що галактики були більш нестабільними в ранньому Всесвіті, ніж ті, які ми бачимо сьогодні.

Також Фокус писав про те, що перша китайська багаторазова ракета готова до польоту: пройшли випробування двигунів. Багаторазова ракета Zhuque-3 дуже схожа на ракету компанії SpaceX Falcon 9.