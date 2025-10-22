Перша китайська багаторазова ракета готова до польоту: пройшли випробування двигунів (відео)

Багаторазова ракета Zhuque-3 дуже схожа на ракету компанії SpaceX Falcon 9, яку найчастіше використовують для запуску корисного навантаження на орбіту, зокрема супутників.

Китайська компанія LandSpace провела випробування двигунів своєї ракети-носія Zhuque-3 з нержавіючої сталі. Таким чином було завершено останні наземні випробування першої китайської багаторазової ракети, яка має вперше полетіти в космос до кінця цього року, пише Space.

Компанія LandSpace провела статичне випробування двигунів ракети Zhuque-3, коли вона була закріплена на стартовому майданчику. Під час стандартної передстартової перевірки були запущені двигуни, але сам запуск ракети не відбувся. Випробування показало, що двигуни працюють як потрібно і ракета готова до дебютного польоту, який має відбутися до кінця 2025 року.

Також інженери компанії LandSpace заправили ракету паливом, щоб перевірити раб здатність паливної системи. Це випробування також пройшло успішно.

Таким чином було завершено всі підготовчі випробування першої китайської багаторазової ракети Zhuque-3, яка пройде ще кілька планових перевірок перед першим запуском у космос. Після запуску перший ступінь ракети має повернутися назад на стартовий майданчик.

За останні півтора року LandSpace провела кілька ключових випробувань ракети-носія Zhuque-3, які включали в тому числі зліт на малу висоту і посадку на стартовий майданчик. Згідно із заявою LandSpace, Zhuque-3 є недорогою у виробництві багаторазовою ракетою, яка зроблена з нержавіючої сталі і працює на рідкому паливі.

Ракета Zhuque-3 дуже схожа на ракету Falcon 9 компанії SpaceX, яка також є багаторазовою Фото: space.com

Ракета Zhuque-3 дуже схожа на ракету Falcon 9 компанії SpaceX, яка також є багаторазовою, і її перший ступінь повертається назад після запуску. Перший ступінь Zhuque-3 так само, як і у Falcon 9, має дев'ять двигунів.

Двигуни Tianque-12A ракети Zhuque-3 як паливо використовують рідкий метан і рідкий кисень. Але двигуни Merlin, якими оснащена ракета компанії SpaceX, як паливо використовують рідкий кисень і гас. Водночас двигуни Raptor найпотужнішої на сьогоднішній день ракети Starship компанії SpaceX працюють на рідкому кисні та рідкому метані.

Висота ракети Zhuque-3 становить 66 метрів. Вона здатна вивести на орбіту 18,3 тонни корисного навантаження, зокрема супутники. Водночас ракета Falcon 9 може вивести на орбіту корисне навантаження вагою 22,8 тонни.

Компанія LandSpace також створила одноразову ракету Zhuque-2. У 2023 році вона стала першою ракетою, що працює на рідкому кисні та рідкому метані, яка вийшла на навколоземну орбіту.

