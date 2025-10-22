Первая китайская многоразовая ракета готова к полету: прошли испытания двигателей (видео)

Многоразовая ракета Zhuque-3 очень похожа на ракету компании SpaceX Falcon 9, которая чаще всего используется для запуска полезной нагрузки на орбиту, в частности спутников.

Китайская компания LandSpace провела испытания двигателей своей ракеты-носителя Zhuque-3 из нержавеющей стали. Таким образом были завершены последние наземные испытания первой китайской многоразовой ракеты, которая должна впервые полететь в космос до конца этого года, пишет Space.

Компания LandSpace провела статическое испытание двигателей ракеты Zhuque-3, когда она была закреплена на стартовой площадке. Во время стандартной предстартовой проверки были запущены двигатели, но сам запуск ракеты не состоялся. Испытание показало, что двигатели работают как нужно и ракета готова к дебютному полету, который должен состоятся до конца 2025 года.

Также инженеры компании LandSpace заправили ракету топливом, чтобы проверить раб способность топливной системы. Это испытание также прошло успешно.

Таким образом были завершены все подготовительные испытания первой китайской многоразовой ракеты Zhuque-3, которая пройдет еще несколько плановых проверок перед первым запуском в космос. После запуска первая ступень ракеты должна вернуться обратно на стартовую площадку.

За последние полтора года LandSpace провела несколько ключевых испытаний ракеты-носителя Zhuque-3, которые включали в том числе взлет на малую высоту и посадку на стартовую площадку. Согласно заявлению LandSpace, Zhuque-3 является недорогой в производстве многоразовой ракетой, которая сделана из нержавеющей стали и работает на жидком топливе.

Ракета Zhuque-3 очень похожа на ракету Falcon 9 компании SpaceX, которая также является многоразовой Фото: space.com

Ракета Zhuque-3 очень похожа на ракету Falcon 9 компании SpaceX, которая также является многоразовой, и ее первая ступень возвращается обратно после запуска. Первая ступень Zhuque-3 так же, как и у Falcon 9, имеет девять двигателей.

Двигатели Tianque-12A ракеты Zhuque-3 в качестве топлива исползают жидкий метан и жидкий кислород. Но двигатели Merlin, которыми оснащена ракета компании SpaceX, в качестве топлива используют жидкий кислород и керосин. В то же время двигатели Raptor самой мощной на сегодняшний день ракеты Starship компании SpaceX работают на жидком кислороде и жидком метане.

Высота ракеты Zhuque-3 составляет 66 метров. Она способна вывести на орбиту 18,3 тонны полезной нагрузки, в частности спутники. В то же время ракета Falcon 9 может вывести на орбиту полезную нагрузку весом 22,8 тонны.

Компания LandSpace также создала одноразовую ракету Zhuque-2. В 2023 году она стала первой ракетой, работающей на жидком кислороде и жидком метане, которая вышла на околоземную орбиту.

