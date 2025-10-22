Якщо міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS — це корабель інопланетян, за тиждень ми це дізнаємося (фото)

29 жовтня 3I/ATLAS перебуватиме максимально близько до Сонця. Якщо це корабель інопланетян, то, як вважає вчений із Гарварду, він може випустити зонди в бік Землі. При цьому астроном попереджає, що може статися все, що завгодно в цьому випадку.

Уже за тиждень учені зможуть перевірити гіпотезу астронома Аві Леба з Гарвардського університету, який уже кілька місяців стверджує, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може бути кораблем позаземної цивілізації, яка може бути ворожо налаштована до людства. 29 жовтня 3I/ATLAS, який вважається міжзоряною кометою, опиниться на найближчій відстані від Сонця. Леб вважає, що потенційний корабель інопланетян може здійснити спеціальний маневр, щоб випустити зонди в бік Землі. Тому вчений пропонує взяти відпустку до 29 жовтня, адже ніхто не знає, що може трапитися, пише IFLScience.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS був виявлений 1 липня цього року в Сонячній системі. Це всього лише третій об'єкт з іншої зоряної системи, який прибув у наше космічне оточення. Більшість вчених вважають, що це міжзоряна комета, яка володіє незвичайним хімічним складом, а також у неї був виявлений рідкісний антихвіст, як уже писав Фокус. Нагадуємо також, що вчені виявили, що 3I/ATLAS викидає величезну кількість води в космос, як уже писав Фокус.

Більшість астрономів стверджують, що цей об'єкт поводиться як комета, хоча його характеристики трохи відрізняються від комет у Сонячній системі. Поки що 3I/ATLAS перебуває поза увагою, адже він опинився з іншого боку Сонця, якщо дивитися із Землі. Наступного місяця цей об'єкт зможуть вивчити космічні апарати, які перебувають біля Юпітера або прямують до цієї планети. Це дасть можливість отримати більше даних про природу 3I/ATLAS перед тим, як міжзоряна комета назавжди покине Сонячну систему.

Астроном Аві Леб із Гарвардського університету продовжує вважати, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян. Якщо це так, то під час максимального зближення із Сонцем він може виконати спеціальний маневр, використовуючи гравітацію Сонця, щоб випустити зонди в бік Землі. Леб навіть запропонував усім, хто хоче піти у відпустку, зробити це до 29 жовтня, адже ніхто не знає, що може трапитися.

За словами Леба, він на 30%-40% впевнений у тому, що 3I/ATLAS може бути штучно створеним об'єктом. При цьому існує ймовірність, що цей об'єкт маскується під комету, а насправді може бути "троянським конем" вороже налаштованих інопланетян.

Вчені вважають, що якщо потенційний корабель інопланетян випустить зонди в бік Землі, то вони здадуться поруч з нашою планетою через кілька місяців. Якщо гіпотеза Леба правильна, то вчені зможуть побачити спостерігати несподівані і незрозумілі зміни траєкторії руху і маси 3I/ATLAS.

З іншого боку, як вважає більшість учених, траєкторія руху 3I/ATLAS може змінитися, адже гравітація Сонця може вплинути на міжзоряну комету.

Але Леб вважає, що не варто виключати ймовірність того, що 3I/ATLAS є інопланетною технологією, яка може призвести до невідомих наслідків для людства.

