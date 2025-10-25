Внеземной разум шпионил за ядерными испытаниями на Земле: впервые найдены веские доказательства

Исследователи заявили, что свидетельства деятельности нечеловеческого разума вблизи ядерных объектов США теперь получили научное подтверждение. Подобные выводы впервые были рецензированы учеными.

Новое новаторское исследование предоставило подтвержденные доказательства того, что нечто наблюдало за ядерными объектами из космоса задолго до того, как на земную орбиту были выведены первые спутники, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам доктора Беатрис Вильярроэль из Северного института теоретической физики в Швеции, ей удалось обнаружить четкую связь между ядерными испытаниями в период с 1949 по 1957 год и увеличением числа загадочных ярких точек, известных как "транзиенты", появляющихся в небе. Отметим, что эти транзиенты не считаются природным явлением – по словам доктора Вильярроэль, они демонстрируют высокую отражательную способность и даже вращение, подобно летающей тарелке.

Відео дня

Новое исследование стало важной вехой, поскольку большинство статей, посвященных существованию неопознанных аномальных явлений (НАЯ), отвергаются научным сообществом. Однако на этот раз успешное рецензирование статьи означает, что другие ученые изучили предоставленные данные и не нашли ничего, что позволило бы оспорить выводы как очередную бездоказательную историю об НЛО.

В ходе исследования команда обнаружила, что вероятность наблюдения таинственных транзиентов в небе непосредственно перед ядерными испытаниями или сразу после была на 45% выше. Любопытно, что все эти объекты появлялись еще до того, как люди вывели на орбиту первые спутники. Кроме того, объекты, какими бы они ни были, должны быть очень плоскими, отражающими, как зеркало – ученые не смогли найти ничего подходящего в природе.

На фотографиях 1940-х и 1950-х годов были запечатлены тысячи ярких точек, называемых транзиентами Фото: Nature

По словам доктора Вильярроэль, они с доктором Стивеном Брюлем проанализировали загадочные звездообразные объекты, запечатленные на старых снимках, полученных в рамках обзора неба Паломарской обсерватории в Калифорнии в первые годы существования ядерного оружия в США, Великобритании и Советском Союзе.

Ученые сосредоточились на 124 испытаниях ядерных бомб, проведенных тремя странами. Отметим, что во всех случаях взрывы происходили на открытом воздухе, а не под землей, как это происходит сегодня. Результаты указывают, что неизвестные объекты появлялись на короткое время, а затем исчезали. Они также были запечатлены на камеру еще до того, как люди начали запускать в космос какие-либо объекты, а потому их нельзя считать искусственными объектами.

Исследователи обнаружили не только увеличение количества наблюдений НЛО в дни проведения ядерных испытаний, но и увеличение общего числа транзиентов, запечатленных на фотографиях, на 8,5%. В большинстве случаев неопознанные объекты появлялись в небе на следующий день после ядерных испытаний – это указывает на то, что они, вероятно, не были просто полосами или облаками, образованными в результате взрывов.

Вероятность обнаружения транзиентов была выше на следующий день после проведения ядерного испытания, что исключало возможность того, что пятна могли быть результатом взрыва Фото: Nature

Авторы работы признают, что природа не перестает удивлять людей, а потому невозможно полностью исключить существование какого-то другого объяснения. И все же авторы исследования считают, что наиболее рациональным объяснением являются искусственные объекты, наблюдающие за ядерными испытаниями людей.

Отметим, что некоторые исследователи теперь считают, что новая работа может быть "первым научным доказательством существования нечеловеческого разума". В ходе исследования ученые обнаружили более 100 000 транзиентов, из которых около 35 000 — только в Северном полушарии.

При этом исследование выявило около 60 таких искусственных объектов, плавающих на орбите в дни ядерных испытаний, а очевидцы сообщали о наблюдениях НЛО. В дни, когда происходило только одно из этих двух событий, это число сокращалось до 40.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые из NASA определили, где следует искать сигналы потенциальных инопланетян.

Ранее Фокус писал о том, где все разумные инопланетяне: ученые нашли ответ, но не все так просто, как кажется.