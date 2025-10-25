Позаземний розум шпигував за ядерними випробуваннями на Землі: уперше знайдено вагомі докази

Дослідники заявили, що свідчення діяльності нелюдського розуму поблизу ядерних об'єктів США тепер отримали наукове підтвердження. Подібні висновки вперше були рецензовані вченими.

Нове новаторське дослідження надало підтверджені докази того, що щось спостерігало за ядерними об'єктами з космосу задовго до того, як на земну орбіту були виведені перші супутники, пише Daily Mail.

За словами докторки Беатріс Вільярроель з Північного інституту теоретичної фізики у Швеції, їй вдалося виявити чіткий зв'язок між ядерними випробуваннями в період з 1949 до 1957 року і збільшенням кількості загадкових яскравих крапок, відомих як "транзієнти", що з'являються в небі. Зазначимо, що ці транзієнти не вважаються природним явищем — за словами докторки Вільярроель, вони демонструють високу відбивну здатність і навіть обертання, подібно до літаючої тарілки.

Нове дослідження стало важливою віхою, оскільки більшість статей, присвячених існуванню непізнаних аномальних явищ (НАЯ), відкидаються науковою спільнотою. Однак цього разу успішне рецензування статті означає, що інші вчені вивчили надані дані й не знайшли нічого, що дозволило б оскаржити висновки як чергову бездоказову історію про НЛО.

Під час дослідження команда виявила, що ймовірність спостереження таємничих транзієнтів у небі безпосередньо перед ядерними випробуваннями або відразу після була на 45% вищою. Цікаво, що всі ці об'єкти з'являлися ще до того, як люди вивели на орбіту перші супутники. Крім того, об'єкти, якими б вони не були, повинні бути дуже плоскими, такими, що відбивають, як дзеркало, — вчені не змогли знайти нічого відповідного у природі.

На фотографіях 1940-х і 1950-х років були зафіксовані тисячі яскравих точок, званих транзієнтами Фото: vaccine-1

За словами докторки Вільярроель, вони з доктором Стівеном Брюлем проаналізували загадкові зіркоподібні об'єкти, зафіксовані на старих знімках, отриманих у рамках огляду неба Паломарською обсерваторією в Каліфорнії в перші роки існування ядерної зброї в США, Великій Британії та Радянському Союзі.

Учені зосередилися на 124 випробуваннях ядерних бомб, проведених трьома країнами. Зазначимо, що в усіх випадках вибухи відбувалися на відкритому повітрі, а не під землею, як це відбувається сьогодні. Результати вказують, що невідомі об'єкти з'являлися на короткий час, а потім зникали. Вони також були зафіксовані на камеру ще до того, як люди почали запускати в космос будь-які об'єкти, а тому їх не можна вважати штучними об'єктами.

Дослідники виявили не тільки збільшення кількості спостережень НЛО в дні проведення ядерних випробувань, а й збільшення загальної кількості транзієнтів, зафіксованих на фотографіях, на 8,5%. У більшості випадків непізнані об'єкти з'являлися в небі наступного дня після ядерних випробувань — це вказує на те, що вони, ймовірно, не були просто смугами або хмарами, утвореними в результаті вибухів.

Імовірність виявлення транзієнтів була вищою наступного дня після проведення ядерного випробування, що виключало можливість того, що плями могли бути результатом вибуху Фото: vaccine-1

Автори роботи визнають, що природа не перестає дивувати людей, а тому неможливо повністю виключити існування якогось іншого пояснення. Та все ж автори дослідження вважають, що найбільш раціональним поясненням є штучні об'єкти, які спостерігають за ядерними випробуваннями людей.

Зазначимо, що деякі дослідники тепер вважають, що нова робота може бути "першим науковим доказом існування нелюдського розуму". Під час дослідження вчені виявили понад 100 000 транзієнтів, з яких близько 35 000 — тільки в Північній півкулі.

При цьому дослідження виявило близько 60 таких штучних об'єктів, що плавають на орбіті в дні ядерних випробувань, а очевидці повідомляли про спостереження НЛО. У дні, коли відбувалася тільки одна з цих двох подій, це число скорочувалося до 40.

