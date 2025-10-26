Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: можливий "корабель" інопланетян втрачає 180 кг речовини на секунду

Дивний об'єкт, який багато вчених вважають міжзоряною кометою, викидає набагато більше газу і пилу в космос, ніж попередня міжзоряна комета. Існує версія, що це може бути інопланетна конструкція, а не звичайна комета.

Уже 29 жовтня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, виявлений у липні, наблизиться до Сонця на максимально близьку відстань. Третій відомий міжзоряний об'єкт може почати викидати так багато газу і пилу, чого не спостерігали в жодної комети. Порівняння 3I/ATLAS з попередньою міжзоряною кометою показує, що це дуже унікальний об'єкт. Водночас астроном із Гарварду Аві Леб вважає, що це може зовсім не комета, а космічний корабель позаземної цивілізації, який може спрямувати в бік Землі менший космічний апарат. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Вчені провели аналіз даних, отриманих під час спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, коли вона наближалася до Сонця. Вчені підтвердили те, що у цієї комети дійсно існує ще один кометний хвіст, який спрямований у бік Сонця, а не від нашої зірки, як звичайний хвіст. Хвости з'являються у комет, коли тепло Сонця нагріває крижану поверхню комети і в космос відлітає газ і пил. Про дивний і рідкісний актихвіст у 3I/ATLAS, Фокус уже писав.

29 жовтня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS перебуватиме на відстані 200 мл млн км від Сонця під час максимального зближення з нашою зіркою. Коли 3I/ATLAS перебував на відстані 300 млн км від Сонця, то з об'єкта вилітало близько 180 кг газу і пилу щосекунди, як з'ясували вчені.

Уже 29 жовтня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, виявлений у липні, наблизиться до Сонця на максимально близьку відстань Фото: Live Science

З одного боку, комети в Сонячній системі можуть викидати і більше речовини в космос щосекунди, але порівняно з кометою 2I/Борисова, другим в історії виявленим міжзоряним об'єктом, 3I/ATLAS є більш активною кометою. На тій самій відстані комета 2I/Борисова викидає 70 кг газу і пилу за секунду. Але поведінка двох комет значно відрізняється. Також поведінка 3I/ATLAS відрізняється і від поведінки першого виявленого міжзоряного об'єкта — 1I/Оумуамуа.

У 3I/ATLAS раніше було зафіксовано неймовірну швидкість — понад 200 000 км/год, ця комета має дивну траєкторію польоту, а також, як вважають, вчені, вона набагато старша за два відомі міжзоряні об'єкти. Можливо, її вік становить 8-10 млрд років, а значить вона в 2 рази старша за Сонячну систему.

Астроном Аві Леб із Гарвардського університету припускає, що 3I/ATLAS може бути штучно створеним об'єктом Фото: solar-system

Зараз 3I/ATLAS перебуває по інший бік від Сонця, що ускладнює спостереження за цим об'єктом. Але незабаром його зможуть побачити наземні телескопи і космічні апарати.

Астроном Аві Леб із Гарвардського університету припускає, що 3I/ATLAS може бути штучно створеним об'єктом. Вчені вважають, що це може бути величезний корабель інопланетян, маса якого оцінюється в 33 млрд тонн, а розмір — у 5 км. Як уже писав Фокус, Леб вважає, що після того, як 3I/ATLAS опиниться на найближчій відстані від Сонця, можна буде з'ясувати справжню природу об'єкта.

Також Леб вважає, як уже писав Фокус, що 3I/ATLAS, якщо це корабель позаземної цивілізації, може сповільнюватися для виконання спеціального маневру за Сонцем. Можливо, інопланетяни, якщо це все ж таки їхня технологія, мають намір випустити менший космічний апарат у бік Землі.

