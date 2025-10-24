Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS поводиться дивно: можливо, "корабель" інопланетян сповільнюється (фото)

За словами Аві Леба, астронома з Гарварду, якщо 3I/ATLAS є інопланетним космічним кораблем, який уповільнює свій рух, то перетворення його антихвоста на звичайний хвіст є цілком очікуваним явищем.

Спостереження за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS, проведені до того, як він зник за Сонцем, показали, що його незвичайний антихвіст, спрямований у бік Сонця, змінив напрямок і перетворився на головний хвіст, спрямований від Сонця. Це може вказувати на те, що 3I/ATLAS, який вважається кометою, насправді може бути інопланетним космічним кораблем, припускає астроном із Гарвардського університету Аві Леб. Стаття розміщена на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Нагадуємо, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено на початку липня. Це третій виявлений міжзоряний об'єкт у Сонячній системі після 1I/Оумуамуа і 2I/Борисов. Багато астрономів вважають, що це міжзоряна комета, яка має незвичайні характеристики і могла виникнути приблизно 10 млрд років тому.

Як уже писав Фокус, раніше астрономи виявили, що у 3I/ATLAS з'явився антихвіст, тобто потік газу і пилу, спрямований у бік від Сонця. Зазвичай комети мають тільки один хвіст, створений через те, що лід на поверхні ядра комети через нагрівання Сонця перетворюється на газоподібний стан. Але антихвости хоч і є рідкісним явищем, але в них немає нічого незвичайного, хоча часто це всього лише оптична ілюзія. Але це точно не ілюзія, якщо йдеться про 3I/ATLAS, вважають астрономи.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено на початку липня Фото: space.com

Зараз 3I/ATLAS сховався за Сонцем і його не можна побачити із Землі, але раніше астрономи провели спостереження за міжзоряним об'єктом і виявили, що антихвіст комети змінив напрямок і перетворився на звичайний хвіст. Також астрономи з'ясували, що 3I/ATLAS втрачає близько 150 кг речовини за секунду, яка на 87% складається з вуглекислого газу і на 9% з чадного газу.

Астрономи Аві Леб з Гарвардського університету пропонує можливе природне пояснення дивної поведінки комети. Він вважає, що випаровування льоду з вуглекислого газу формує незвичайні струменеві викиди, спрямовані до Сонця. Але в міру наближення комети до нашої зірки, почав переважати водяний лід, що призвело до зміни характеру викиду речовини і перетворення антихвоста на звичайний хвіст.

Наразі 3I/ATLAS сховався за Сонцем і його не можна побачити із Землі, але раніше астрономи провели спостереження за міжзоряним об'єктом і виявили, що антихвіст комети змінив напрямок і перетворився на звичайний хвіст Фото: Live Science

Розрахунки Аві Леба припускають, що маса 3I/ATLAS становить приблизно 33 мільярди тонн, але з липня по жовтень об'єкт втратив приблизно 2 мільйони тонн маси. При цьому Леб каже, що все ще не можна зробити точні висновки про те, яка справжня природа міжзоряного об'єкта.

Раніше Леб уже припустив, що 3I/ATLAS може бути інопланетним космічним кораблем. Тож, якщо це корабель інопланетян, який уповільнює свій рух, то перетворення його антихвоста на звичайний хвіст є цілком очікуваним явищем. Це, за словами астронома, очікувано під час максимального зближення 3I/ATLAS із Сонцем, яке відбудеться 29 жовтня.

арахунки Аві Леба припускають, що маса 3I/ATLAS становить приблизно 33 мільярди тонн Фото: solar-system

Леб пояснює, що в космічних подорожах найкращий час для прискорення або уповільнення космічного корабля — це момент найбільшого зближення з великим об'єктом, оскільки запуск двигуна в цій точці призводить до найбільшої зміни швидкості.

Астроном вважає, що, можливо, поведінка 3I/ATLAS є керованим маневруванням, мета якого полягає у виході на стабільну орбіту навколо Сонця. Як уже писав Фокус, раніше Леб припустив, що якщо 3I/ATLAS є кораблем інопланетян, то він може випустити зонди в бік Землі, коли перебуватиме за Сонцем.

Але більшість астрономів впевнені, що 3I/ATLAS — це комета, яка трохи відрізняється від комет у Сонячній системі. І в найближчому майбутньому покине її, хоча NASA планує використовувати свої космічні апарати для подальших досліджень 3I/ATLAS.

У грудні 3I/ATLAS знову буде видно із Землі, що дасть змогу також провести додаткові спостереження за допомогою наземних телескопів. Вчені сподіваються отримати відповіді на питання, що цікавлять, щодо природи міжзоряного об'єкта.

