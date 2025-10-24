Межзвездный объект 3I/ATLAS ведет себя странно: возможно, "корабль" инопланетян замедляется (фото)

По словам Ави Леба, астронома из Гарварда, если 3I/ATLAS является инопланетным космическим кораблем, который замедляет свое движение, то превращение его антихвоста в обычный хвост является вполне ожидаемым явлением.

Наблюдения за межзвездным объектом 3I/ATLAS, проведенные до того, как он скрылся за Солнцем, показали, что его необычный антихвост, направленный в сторону Солнца, изменил направление и превратился в главный хвост, направленный от Солнца. Это может указывать на то, что 3I/ATLAS, который считается кометой, на самом деле может быть инопланетным космическим кораблем, предполагает астроном из Гарвардского университета Ави Леб. Статья размещена на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Напоминаем, что межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в начале июля. Это третий обнаруженный межзвездный объект в Солнечной системе после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов. Многие астрономы считают, что это межзвездная комета, которая имеет необычные характеристики и могла возникнуть примерно 10 млрд лет назад.

Как уже писал Фокус, ранее астрономы обнаружили, что у 3I/ATLAS появился антихвост, то есть поток газа и пыли, направленный в сторону от Солнца. Обычно кометы имеют только один хвост, созданный из-за того, что лед на поверхности ядра кометы из-за нагрева Солнца превращается в газообразное состояние. Но антихвосты хоть и являются редким явлением, но в них нет ничего необычного, хотя часто это всего лишь оптическая иллюзия. Но это точно не иллюзия, если речь идет о 3I/ATLAS, считают астрономы.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в начале июля Фото: space.com

Сейчас 3I/ATLAS скрылся за Солнцем и его нельзя увидеть с Земли, но ранее астрономы провели наблюдение за межзвездным объектом и обнаружили, что антихвост кометы изменил направление и превратился в обычный хвост. Также астрономы выяснили, что 3I/ATLAS теряет около 150 кг вещества в секунду, состоящего на 87% из углекислого газа и на 9% из угарного газа.

Астрономы Ави Леб из Гарвардского университета предлагает возможное естественное объяснение странного поведения кометы. Он считает, что испарение льда из углекислого газа формирует необычные струйные выбросы, направленные к Солнцу. Но по мере приближения кометы к нашей звезде, начал преобладать водяной лед, что к изменению характера выброса вещества и превращения антихвоста в обычный хвост.

Сейчас 3I/ATLAS скрылся за Солнцем и его нельзя увидеть с Земли, но ранее астрономы провели наблюдение за межзвездным объектом и обнаружили, что антихвост кометы изменил направление и превратился в обычный хвост Фото: Live Science

Расчеты Ави Леба предполагают, что масса 3I/ATLAS составляет примерно 33 миллиарда тонн, но с июля по октябрь объект потерял примерно 2 миллиона тонн массы. При этом Леб говорит, что все еще нельзя сделать точные выводы о том, какая истинная природа межзвездного объекта.

Ранее Леб уже предположил, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. Поэтому, если это корабль инопланетян, который замедляет свое движение, то превращение его антихвоста в обычный хвост является вполне ожидаемым явлением. Это, по словам астронома, ожидаемо во время максимального сближения 3I/ATLAS с Солнцем, которое произойдет 29 октября.

асчеты Ави Леба предполагают, что масса 3I/ATLAS составляет примерно 33 миллиарда тонн Фото: NASA

Леб объясняет, что в космических путешествиях наилучшее время для ускорения или замедления космического корабля — это момент наибольшего сближения с крупным объектом, поскольку запуск двигателя в этой точке приводит к наибольшему изменению скорости.

Астроном считает, что, возможно, поведение 3I/ATLAS является управляемым маневрированием, цель которого состоит в выходе на стабильную орбиту вокруг Солнца. Как уже писал Фокус, ранее Леб предположил, что если 3I/ATLAS является кораблем инопланетян, то он может выпустить зонды в сторону Земли, когда будет находиться за Солнцем.

Но большинство астрономов уверены, что 3I/ATLAS – это комета, которая немного отличается от комет в Солнечной системе. И в ближайшем будущем покинет ее, хотя NASA планирует использовать свои космические аппараты для дальнейших исследований 3I/ATLAS.

В декабре 3I/ATLAS снова будет виден с Земли, что позволит также провести дополнительные наблюдения с помощью наземных телескопов. Ученые надеются получить ответы на интересующие вопросы относительно природы межзвездного объекта.

Также Фокус писал о том, что у Земли есть вторая Луна. NASA подтверждает, новый спутник будет с нами еще 58 лет. Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли. Это относительно небольшой астероид, который имеет почти такую же орбиту, как и Земля во время вращения вокруг Солнца.