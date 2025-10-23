У Земли есть вторая Луна: NASA подтверждает, новый спутник будет с нами еще 58 лет (фото)

Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли. Это относительно небольшой астероид, который имеет почти такую же орбиту, как из Земля во время вращения вокруг Солнца.

Луна является постоянным спутником Земли уже 4,5 млрд лет. Но ученые говорят, что это не единственный космический объект, который является спутником нашей планеты. NASA подтвердило, что теперь у нас есть два естественных спутника и так будет как минимум до 2083 года. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS, пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили новый квазиспутник Земли, который получил название 2025 PN7. Это астероид шириной примерно 19 метров, который, как показали расчеты вращается вокруг Солнца по траектории, схожей с траекторией движения нашей планеты, уже примерно 60 лет. Но обнаружить ранее его не удавалось, ведь он слишком маленький и тусклый. Хотя может показаться, что 2025 PN7 вращается вокруг Земли, он не связан гравитацией с нашей планетой и в конечном итоге улетит обратно в открытый космос.

Схема орбиты квазиспутника 2025 PN7 Фото: NASA

Дело в том, что квазиспутники вращаются вокруг Солнца почти по той же орбите, что и наша планета. Такие астероиды, как считают ученые попадают ближе к Солнцу из главного пояса астероидов, размещенного за Марсом, и становятся околоземными объектами. Они попадают в зону влияния гравитации Земли и превращаются во временные спутники нашей планеты.

Схема орбиты квазиспутников Фото: Wikipedia

По словам ученых, квазиспутник 2025 PN7 имеет вытянутую орбиту, а потому его расстояние от Земли постоянно меняется: от 4,5 млн км до 59 млн км.

По словам ученых, квазисптуники не стоит путать с мини-Лунами. Эти астероиды вращаются как раз вокруг нашей планеты, но в течение короткого времени: от нескольких месяцев до нескольких лет. Эти космические камни также попадают под влияние гравитации Земли, но, как и Луна находятся на орбите вокруг нашей планеты. При этом некоторые мини-Луны даже не успевают совершить полный оборот вокруг Земли прежде чем улететь дальше в космос.

Луна является постоянным спутником Земли уже 4,5 млрд лет Фото: NASA

Астрономы считают, что квазиспутники и мини-Луны могут также быть обломками, которые откололись от Луны, когда ее бомбардировали астероиды. Также эти космические камни могут быть результатом распада крупных астероидов в околоземном пространстве.

