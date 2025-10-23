Мертвая звезда возрастом 3 млрд лет поглощает планетную систему: это бросает вызов теориям

Считается, что после того, как звезды похожие на Солнце, превращаются в белых карликов, их планетные системы разрушаются. Но новое открытие ставит под сомнение это предположение. Обнаруженная мертвая звезда и через 3 млрд лет после появления все еще поглощает ближайшие планеты.

Примерно через 5 млрд лет Солнце закончит свою жизнь и сожмется под действием собственной гравитации. Таким образом наша звезда превратится в белый карлик размером с Землю. При этом так называемая мертвая звезда все еще будет иметь часть гравитационного влияния Солнца. Это превращение будет означать собой конец нашей Солнечной системы в том виде, в каком мы ее знаем. Но новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, показывает, что все может пойти иным путем, пишет Phys.

Для астрономов было неожиданностью то, что они обнаружили белый карлик возрастом 3 млрд лет, который активно притягивает вещество из бывшей планетной системы. Это открытие ставит под сомнение предположения о поздних стадиях эволюции звезд.

Астрономы обнаружили редкую древнюю планетную систему, которая до сих пор активно поглощается своим центральным белым карликом под названием LSPM J0207+3331, расположенным в 145 световых годах от Земли. Эта система содержит самый старый и богатый металлами диск из обломков, когда-либо наблюдавшийся вокруг богатого водородом белого карлика. Это ставит новые вопросы о долгосрочной стабильности планетных систем спустя миллиарды лет после смерти обычной звезды.

Это открытие бросает вызов пониманию эволюции планетных систем, говорят ученые. Они обнаружили в свете белого карлика 13 химических элементов, которые вероятно сходили в состав каменистой планеты. Ее обломки окружают белый карлик.

Какое-то неизвестное гравитационное возмущение, произошедшее в последние несколько миллионов лет, могло заставить планету двигаться по спирали к белому карлику и в итоге она была разорвана его гравитацией. Часть вещества упала на мертвую звезду, а часть оказалась в диске обломков. Ученые говорят, что количество каменистого материала необычно большое для белого карлика такого возраста.

Что-то явно нарушило стабильность планетной системы спустя миллиарды лет после смерти обычной звезды. Но эта бывшая планетная система все еще содержит много материала, способного загрязнить белый карлик, даже спустя миллиарды лет.

Новое открытие показывает, что механизмы приливного разрушения остаются активными еще долгое время после завершения жизни обычной звезды. Из-за того, что звезда потеряла большую часть массы, это привело к дестабилизации орбит планет. Но эта дестабилизация произошла не сразу после смерти звезды, как предполагают ученые, а течение миллиардов лет, когда несколько планет своей гравитацией влияли на орбиты друг друга. Но этот долгосрочный процесс до конца непонятен.

Сейчас астрономы исследуют причины, которые могли спровоцировать нестабильность планетной системы. Возможно, в этом виноваты сохранившиеся планеты размером с Юпитер, но их трудно обнаружить.

