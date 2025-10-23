Мертва зірка віком 3 млрд років поглинає планетну систему: це кидає виклик теоріям

Вважається, що після того, як зірки, схожі на Сонце, перетворюються на білих карликів, їхні планетні системи руйнуються. Але нове відкриття ставить під сумнів це припущення. Виявлена мертва зірка і через 3 млрд років після появи все ще поглинає найближчі планети.

Приблизно через 5 млрд років Сонце закінчить своє життя і стиснеться під дією власної гравітації. Таким чином наша зірка перетвориться на білий карлик розміром із Землю. При цьому так звана мертва зірка все ще матиме частину гравітаційного впливу Сонця. Це перетворення означатиме собою кінець нашої Сонячної системи в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Але нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, показує, що все може піти іншим шляхом, пише Phys.

Для астрономів було несподіванкою те, що вони виявили білий карлик віком 3 млрд років, який активно притягує речовину з колишньої планетної системи. Це відкриття ставить під сумнів припущення про пізні стадії еволюції зірок.

Астрономи виявили рідкісну стародавню планетну систему, яка досі активно поглинається своїм центральним білим карликом під назвою LSPM J0207+3331, що розташований у 145 світлових роках від Землі. Ця система містить найстаріший і найбагатший на метали диск з уламків, який будь-коли спостерігався навколо багатого воднем білого карлика. Це ставить нові питання про довгострокову стабільність планетних систем через мільярди років після смерті звичайної зірки.

Це відкриття кидає виклик розумінню еволюції планетних систем, кажуть учені. Вони виявили у світлі білого карлика 13 хімічних елементів, які ймовірно сходили до складу кам'янистої планети. Її уламки оточують білий карлик.

Якесь невідоме гравітаційне збурення, що сталося в останні кілька мільйонів років, могло змусити планету рухатися по спіралі до білого карлика, і зрештою вона була розірвана його гравітацією. Частина речовини впала на мертву зірку, а частина опинилася в диску уламків. Учені кажуть, що кількість кам'янистого матеріалу незвично велика для білого карлика такого віку.

Щось явно порушило стабільність планетної системи через мільярди років після смерті звичайної зірки. Але ця колишня планетна система все ще містить багато матеріалу, здатного забруднити білий карлик, навіть через мільярди років.

Нове відкриття показує, що механізми приливного руйнування залишаються активними ще довгий час після завершення життя звичайної зірки. Через те, що зірка втратила більшу частину маси, це призвело до дестабілізації орбіт планет. Але ця дестабілізація сталася не одразу після смерті зірки, як припускають науковці, а протягом мільярдів років, коли кілька планет своєю гравітацією впливали на орбіти одна одної. Але цей довгостроковий процес до кінця незрозумілий.

Зараз астрономи досліджують причини, які могли спровокувати нестабільність планетної системи. Можливо, в цьому винні збережені планети розміром з Юпітер, але їх важко виявити.

