Навколо білого карлика обертається планета, якої не повинно бути: це найхолодніший світ

За допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба астрономи знайшли найхолоднішу планету. Нові спостереження розкривають найекстремальніші умови деяких світів у нашому Всесвіті.

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Про це повідомляє Gizmodo.

Уперше екзопланету під назвою WD 1856+534 b виявили 2020 року, і вона виявилася вдвічі старшою за Сонячну систему. Розміри цієї планети приблизно можна порівняти з Юпітером, але вона в 6 разів масивніша і набагато холодніша. За словами астрономів, середня температура на WD 1856+534 b становить -87° за Цельсієм. Це робить її найхолоднішою екзопланетою, яку коли-небудь спостерігали безпосередньо за її власним світлом, що випромінюється.

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Відомо, що ця дуже холодна екзопланета обертається навколо білого карлика, або ж мертвої зірки. Саме це зробило можливим виявлення об'єкта. Річ у тім, що зірки зазвичай настільки яскраві, що заглушають більш тьмяне світіння планет, які обертаються навколо них.

Але в цьому випадку, білий карлик настільки тьмяний, що телескоп Вебба зміг побачити саму планету. Але дивно тут те, де саме розташована відкрита екзопланета. WD 1856 b обертається всього в 0,02 астрономічних одиницях від білого карлика, а це ближче ніж Меркурій до Сонця.

"WD 1856+534 b по праву можна назвати першою неушкодженою екзопланетою, що розташована в "забороненій зоні" білого карлика. Ця область, де планети були б повністю поглинені під час фази зірки червоного гіганта. Присутність планети дає прямі докази того, що міграція планет на близькі орбіти, включно з населеною зоною, навколо білих карликів можливі", — пояснює команда вчених у своїй статті.

Аналіз також показав, що екзопланета перебуває в самому верху рейтингу найхолодніших світів. Одразу за нею йде планета Epsilon Indi Ab, яку вдалося сфотографувати телескопу Джеймса Вебба з температурою 2 градуси за Цельсієм.

Результати також вирішують тривалу кризу ідентичності. Досі WD 1856 b міг бути коричневим карликом з малою масою. Але з його слабкою температурою і переглянутими оцінками маси (не більше 5,9 мас Юпітера) він офіційно входить до каталогу тисяч екзопланет, складеного вченими за останні кілька десятиліть.

Нагадаємо, недалеко від Землі виявлено дві нові планети. Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце зірок.