Вокруг белого карлика вращается планета, которой не должно быть: это самый холодный мир

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы нашли самую холодную планету. Новые наблюдения раскрывают самые экстремальные условия некоторых миров в нашей Вселенной.

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Об этом сообщает Gizmodo.

Впервые экзопланету под названием WD 1856+534 b обнаружили в 2020 году, и она оказалась вдвое старше Солнечной системы. Размеры этой планеты примерно сопоставимы с Юпитером, но она в 6 раз массивнее и намного холоднее. По словам астрономов, средняя температура на WD 1856+534 b составляет -87° по Цельсию. Это делает ее самой холодной экзопланетой, которую когда-либо наблюдали напрямую по ее собственному излучаемому свету.

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Известно, что эта очень холодная экзопланета вращается вокруг белого карлика, или же мертвой звезды. Именно это сделало возможным обнаружение объекта. Дело в том, что звезды обычно настолько яркие, что заглушают более тусклое свечение планет, которые вращаются вокруг них.

Но в этом случае, белый карлик настолько тусклый, что телескоп Уэбба смог увидеть саму планету. Но странно здесь то, где именно находится открытая экзопланета. WD 1856 b вращается всего в 0,02 астрономических единицах от белого карлика, а это ближе чем Меркурий к Солнцу.

“WD 1856+534 b по праву можно назвать первой неповрежденной экзопланетой, которая находится в “запретной зоне” белого карлика. Эта область, где планеты были бы полностью поглощены во время фазы звезды красного гиганта. Присутствие планеты дает прямые доказательства того, что миграция планет на близкие орбиты, включая обитаемую зону, вокруг белых карликов возможны”, - объясняет команда ученых в своей статье.

Анализ также показал, что экзопланета находится в самом верху рейтинга самых холодны миров. Сразу за ней идет планета Epsilon Indi Ab, которую удалось сфотографировать телескопу Джеймса Уэбба с температурой 2 градуса по Цельсию.

Результаты также разрешают затянувшийся кризис идентичности. До сих пор WD 1856 b мог быть коричневым карликом с малой массой. Но с его слабой температурой и пересмотренными оценками массы (не более 5,9 масс Юпитера) он официально входит в каталог тысяч экзопланет, составленный учеными за последние несколько десятилетий.

Напомним, недалеко от Земли обнаружены две новые планеты. Астрономы обнаружили два мира, которые вращаются вокруг меньших, чем наше Солнце звезд.