Недалеко від Землі виявлено дві нові планети: що про них відомо

Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце, зірок.

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Міжнародна група вчених представила результати свого дослідження на сервері препринтів arXiv. Згідно з дослідженням, було виявлено 2 нові планети, які обертаються навколо зірок червоних карликів, і вони майже в 2,5 раза більші за Землю, пише Phys.

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Науковці проаналізували результати спостережень космічного телескопа TESS за найближчими зірками та визначили існування двох нових світів, які отримали назву TOI-2084 b та TOI-4184 b. Науковці провели спостереження за їхніми рідними зірками за допомогою наземних телескопів і вважають, що це справді планети, хоча офіційно вони ще не отримали такого статусу. Але дані вказують на те, що ці об'єкти є так званими суб-Нептунами, численним класом екзопланет, які знаходять астрономи.

Хоча суб-Нептуни і є найпоширенішим типом екзопланет, їхнє формування, склад атмосфери та внутрішня структура вивчені недостатньо. Тому вчені продовжать спостереження за новими світами, хоча в них уже є деякі важливі дані про ці екзопланети.

Екзопланета TOI-2084 b

Планета TOI-2084 b розташована на відстані в 372 світлових роки від нас (що відносно близько) і обертається навколо червоного карлика, якому 7,5 млрд років (нашому Сонцю приблизно 4,6 млрд років). Ця зірка приблизно у 2 рази менша за розміром і масою, ніж наше Сонце.

Згідно з дослідженням, на цій планеті середня температура становить 253 градуси Цельсія і вона в 2,47 раза більша за Землю за розмірами, але її маса становить 6,47 мас Землі. Повний оберт навколо рідної зірки планета здійснює всього за 6 днів і перебуває на відстані від зірки TOI-2084 у приблизно 0,05 астрономічних одиниць (одна астрономічна одиниця дорівнює приблизно 150 млн км).

Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце зірок Фото: Forbes

Екзопланета TOI-4184 b

Згідно з дослідженням, планета TOI-4184 b розташована на відстані 225 світлових років від нас і обертається навколо червоного карлика, якому 6,7 млрд років. Ця зірка приблизно в 4 рази менша за розміром і масою, ніж наше Сонце.

За словами вчених, на цій планеті середня температура становить 138 градусів Цельсія і вона в 2,43 раза більша за Землю за розмірами, але її маса становить 6,6 мас Землі. Повний оберт навколо рідної зірки планета здійснює всього за 5 днів і перебуває на відстані від зірки TOI-4184 у приблизно 0,034 астрономічних одиниць.

Вчені вважають, що за допомогою космічного телескопа Вебб можна провести подальше вивчення складу планет і дізнатися хімічний склад їхніх атмосфер.

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