Секретні супутники Ілона Маска посилають загадкові сигнали на Землю: що відомо

Астроном-любитель, який спостерігає за супутниками, виявив дивний сигнал, який виходить від супутників секретного угруповання Starshield, створеного компанією Ілона Маска SpaceX. На цій частоті супутники не повинні передавати сигнали на Землю, але це відбувається. Поки що невідомо чому. Дослідження розміщено у відкритому дослідницькому репозиторії Zenodo, пише IFLScience.

2021 року компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт на 1,8 мільярда доларів із Національним управлінням військово-космічної розвідки США. У підсумку з 2024 року SpaceX відправила на орбіту одинадцять партій секретних супутників, які складають угруповання Starshield. Для чого саме призначені ці супутники невідомо.

Астроном-любитель Скотт Тіллі під час спостереження за супутниками випадково виявив радіосигнали, що передаються на Землю з космосу на частотах, які зазвичай не використовуються для передавання даних із супутників на Землю.

У діапазоні 2025-2110 МГц, де має бути тільки тиша, він виявив сигнал, який передає космічний апарат. У підсумку Тіллі з'ясував, що це один із супутників угруповання Starshield.

За словами Тіллі, цей діапазон радіочастот не призначений для передачі даних із супутників на Землю, а зарезервований для зв'язку Земля-космос. У правилах Міжнародного союзу електрозв'язку немає положень про передачу даних лінією зв'язку космос-Земля в діапазоні 2025-2110 МГц, каже астроном-аматор.

Із 193 ідентифікованих секретних супутників 170 випускають сигнали в цьому діапазоні, як показало дослідження. Таким чином компанія SpaceX може порушувати міжнародні стандарти, встановлені Міжнародним союзом електрозв'язку, адже, можливо, вона не отримала дозволу на використання цих частот.

Невідомо, чому супутники передають дані в цьому діапазоні частот, особливо з огляду на те, що швидкість передачі даних у цьому діапазоні близька до швидкості в мережах 3G. Тіллі припустив, що це може бути навмисною тактикою, щоб приховати Starshield від спостерігачів на Землі.

Кевін Гіффорд з Університету штату Колорадо вважає, що можливо, компанія SpaceX просто використовує цей вільний діапазон, а дозвіл на його використання вона отримає пізніше. За словами мученого в реєстрі Міжнародного союзу електрозв'язку немає загальнодоступних записів про те, що в цьому діапазоні дозволено передачу сигналів супутниками Starshield.

За словами дослідників, незрозуміло, чому секретні супутники передають на Землю сигнали на такій незвичайній радіочастоті. Також невідомо чи можуть ці сигнали створювати перешкоди для інших космічних апаратів на орбіті.

