Секретные спутники Илона Маска посылают загадочные сигналы на Землю: что известно

170 космических аппаратов из секретной группировки компании SpaceX передают странные сигналы. Почему это происходит, пока неизвестно.

Астроном-любитель, наблюдающий за спутниками, обнаружил странный сигнал, который исходит от спутников секретной группировки Starshield, созданной компанией Илона Маска SpaceX. На этой частоте спутники не должны передавать сигналы на Землю, но это происходит. Пока неизвестно почему. Исследование размещено в открытом исследовательском репозитории Zenodo, пишет IFLScience.

В 2021 году компания Илона Маска SpaceX подписала контракт на 1,8 миллиарда долларов с Национальным управлением военно-космической разведки США. В итоге с 2024 года SpaceX отправила на орбиту одиннадцать партий секретных спутников, которые составляют группировку Starshield. Для чего именно предназначены эти спутники неизвестно.

Астроном-любитель Скотт Тилли во время наблюдения за спутниками случайно обнаружил радиосигналы, которые передаются на Землю из космоса на частотах, обычно не используемых для передачи данных со спутников на Землю.

В диапазоне 2025–2110 МГц, где должна быть только тишина, он обнаружил сигнал, который передает космический аппарат. В итоге Тилли выяснил, что это один из спутников группировки Starshield.

По словам Тилли, этот диапазон радиочастот не предназначен для передачи данных со спутников на Землю, а зарезервирован для связи Земля-космос. В правилах Международного союза электросвязи нет положений о передаче данных по линии связи космос-Земля в диапазоне 2025–2110 МГц, говорит астроном-любитель.

Из 193 идентифицированных секретных спутников 170 выпускают сигналы в этом диапазоне, как показало исследование. Таким образом компания SpaceX может нарушать международные стандарты, установленные Международным союзом электросвязи, ведь, возможно, она не получила разрешение на использование этих частот.

Неизвестно, почему спутники передают данные в этом диапазоне частот, особенно учитывая, что скорость передачи данных в этом диапазоне близка к скорости в сетях 3G. Тилли предположил, что это может быть преднамеренной тактикой, чтобы скрыть Starshield от наблюдателей на Земле.

Кевин Гиффорд из Университета штата Колорадо считает, что возможно, компания SpaceX просто использует этот свободный диапазон, а разрешение на его использование она получит позже. По слова мученого в реестре Международного союза электросвязи нет общедоступных записей о том, что в этом диапазоне разрешена передача сигналов спутниками Starshield.

По словам исследователей, неясно, почему секретные спутники передают на Землю сигналы на столь необычной радиочастоте. Также неизвестно могут ли эти сигналы создавать помехи для других космических аппаратов на орбите.

