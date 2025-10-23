У Землі є другий Місяць: NASA підтверджує, новий супутник буде з нами ще 58 років (фото)

Астрономи виявили новий квазісупутник Землі. Це відносно невеликий астероїд, який має майже таку саму орбіту, як із Земля під час обертання навколо Сонця.

Місяць є постійним супутником Землі вже 4,5 млрд років. Але вчені кажуть, що це не єдиний космічний об'єкт, який є супутником нашої планети. NASA підтвердило, що тепер у нас є два природні супутники і так буде щонайменше до 2083 року.Дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the AAS, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені виявили новий квазісупутник Землі, який отримав назву 2025 PN7. Це астероїд завширшки приблизно 19 метрів, який, як показали розрахунки, обертається навколо Сонця за траєкторією, схожою з траєкторією руху нашої планети, вже приблизно 60 років. Але виявити раніше його не вдавалося, адже він занадто маленький і тьмяний. Хоча може здатися, що 2025 PN7 обертається навколо Землі, він не пов'язаний гравітацією з нашою планетою і зрештою полетить назад у відкритий космос.

Відео дня

Схема орбіти квазісупутника 2025 PN7 Фото: solar-system

Річ у тім, що квазісупутники обертаються навколо Сонця майже по тій самій орбіті, що й наша планета. Такі астероїди, як вважають учені, потрапляють ближче до Сонця з головного поясу астероїдів, розміщеного за Марсом, і стають навколоземними об'єктами. Вони потрапляють у зону впливу гравітації Землі і перетворюються на тимчасові супутники нашої планети.

Схема орбіти квазісупутників Фото: Wikipedia

За словами вчених, квазісупутник 2025 PN7 має витягнуту орбіту, а тому його відстань від Землі постійно змінюється: від 4,5 млн км до 59 млн км.

За словами вчених, квазісптуніки не варто плутати з міні-Мунами. Ці астероїди обертаються якраз навколо нашої планети, але протягом короткого часу: від кількох місяців до кількох років. Ці космічні камені також потрапляють під вплив гравітації Землі, але, як і Місяць, перебувають на орбіті навколо нашої планети. При цьому деякі міні-Місяці навіть не встигають зробити повний оберт навколо Землі, перш ніж полетіти далі в космос.

Місяць є постійним супутником Землі вже 4,5 млрд років Фото: NASA

Астрономи вважають, що квазісупутники і міні-Місяці можуть також бути уламками, які відкололися від Місяця, коли його бомбардували астероїди. Також ці космічні камені можуть бути результатом розпаду великих астероїдів у навколоземному просторі.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, щонайменше шість фрагментів Місяця в будь-який момент часу обертається навколо Землі як тимчасові супутники.

Також Фокус писав про те, що мертва зірка віком 3 млрд років поглинає планетну систему і це кидає виклик теоріям. Вважається, що після того, як зірки, схожі на Сонце, перетворюються на білих карликів, їхні планетні системи руйнуються. Але нове відкриття ставить під сумнів це припущення. Виявлена мертва зірка і через 3 млрд років після появи все ще поглинає найближчі планети.

Ще Фокус писав про те, що наприкінці жовтня астрономи зможуть перевірити гіпотезу про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може бути космічним кораблем позаземної цивілізації. Хоча багато вчених вважають його кометою, дивні характеристики міжзоряного об'єкта спровокували появу припущення про те, що це може бути технологія інопланетян.