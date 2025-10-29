Межзвездный объект 3I/ATLAS возле Солнца: странные явления указывают на "корабль" инопланетян
В ближайшие дни ученые смогут выяснить, чем на самом деле является таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS. Одни считают, что это комета, но другие ученые настаивают на том, что это может быть космический корабль внеземной цивилизации.
29 октября межзвездный объект 3I/ATLAS оказался на самом близком расстоянии от Солнца. Но пока его нельзя увидеть с Земли, ведь уже несколько недель он скрывается по другую строну от нашей звезды. Но в ближайшие дни 3I/ATLAS станет видимым в земные телескопы. Хотя многие астрономы убеждены, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, некоторые ученые предполагают, что он создан внеземным разумом. Некоторые особенности этого объекта пока невозможно объяснить, пишет Daily Mail.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Межзвездный объект 3I/ATLAS с момента обнаружения не дает покоя астрономам. Как считают многие ученые, он представляет собой очень странную комету, которая была создана в другой звездной системе, в условиях, которые отличаются от условий, в которых были созданы кометы Солнечной системы. Этим можно объяснить необычный химический состав кометы и ее странную траекторию полета, а также необычное поведение.
Исследования показывают, что 3I/ATLAS – это хоть и странная, но комета, которая имеет кому, то есть газовую оболочку и хвост. В то же время, как уже писал Фокус, у этой кометы был обнаружен антихвост. Если хвост кометы обычно направлен в сторону от Солнца, то антихвост – в сторону к Солнцу. Позже выяснилось, что у 3I/ATLAS этот антихвост превратился в обычный кометный хвост под действием солнечного излучения и тепла.
Астрофизик из Гарварда Ави Леб с момента открытия 3I/ATLAS утверждал, что этот объект может быть космическим кораблем инопланетян. Ученый предположил, как уже писал Фокус, что исчезновение антихвоста по мере приближения к Солнцу может указывать на то, что этот предполагаемый корабль внеземной цивилизации замедляется.
По словам Леба, когда 3I/ATLAS будет находится по ту сторону Солнца и ближе всего к нашей звезде, он может использовать гравитацию Солнца для изменения траектории полета. А может быть предполагаемый инопланетный корабль выполняет за Солнцем особенный маневр, в результате которого он улетит дальше, а оставит мелкие зонды для наблюдения за Землей.
Ученые рассчитывают определить после того, как 3I/ATLAS выйдет из-за Солнца, является ли это комета, или нечто другое. Если траектория движения объекта сильно измениться, то это может указывать на то, что он управляется внеземным разумом.
Исследования также показали, что по мере приближения к Солнцу, как уже писал Фокус, межзвездный объект 3I/ATLAS терял огромное количество массы. Леб провел свое измерение, и выяснил, что этот объект потерял примерно 2 миллиона тонн вещества. В то же время расчеты астрофизика показывают, что 3I/ATLAS может весить до 33 миллиардов тонн и иметь размер до 5 километров в ширину.
Астрофизик говорит, что истинный химический состав объекта до сих пор остается загадкой. Также, по словам Леба, ученые не могут объяснить, каким образом 3I/ATLAS выделяет никель в газообразной форме во время движения. Для того, чтобы никель перешел в газообразную форму нужна очень высокая температура. Но, когда астрономы обнаружили выбросы никеля у 3I/ATLAS, то объект находился там, где тепла Солнца было недостаточно для превращения никеля в газ.
Никель — это металл, который используется в земной космической технике для защиты от экстремально высоких температур в космосе. Леб считает, что 3I/ATLAS покрыт никелем. Поэтому возможно, какие-то неизвестные процессы, связанные с инопланетной технологией, привели к появлению газообразного никеля.
Как уже писал Фокус, соотношение никеля и железа у 3I/ATLAS оказалось выше, чем у других комет и оно резко менялось по мере приближения объекта к Солнцу. Раньше ничего подобного астрономы не видели.
Леб считает, что любое резкое изменение скорости, курса или размера 3I/ATLAS при выходе из-за Солнца может быть явным признаком инопланетной технологии.
Но многие ученые уверены в том, что они смогут подтвердить, что 3I/ATLAS – это просто странная комета, которая имеет необычные особенности. Даже если у 3I/ATLAS измениться траектория полета, то в этом нет ничего необычного, считают астрономы, ведь такое можно наблюдать у других комет. При этом 3I/ATLAS вообще может развалиться на части, ведь некоторые кометы не выдерживают сильного тепла Солнца время сближения с нашей звездой.
Возможно, окончательную точку в дискуссиях относительно природы межзвездного объекта 3I/ATLAS сможет поставить его исследование после появления из-за Солнца в ближайшие дни.
Фокус уже писал о том, что ранее астрономы обнаружили, что 3I/ATLAS теряет огромное количество воды, что также сложно объяснить.
Как уже писал Фокус, таким Млечный Путь еще не видели. Астрономы создали новое изображение Млечного Пути, позволяющее увидеть нашу галактику в беспрецедентных подробностях.