Межзвездный объект 3I/ATLAS возле Солнца: странные явления указывают на "корабль" инопланетян

В ближайшие дни ученые смогут выяснить, чем на самом деле является таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS. Одни считают, что это комета, но другие ученые настаивают на том, что это может быть космический корабль внеземной цивилизации.

29 октября межзвездный объект 3I/ATLAS оказался на самом близком расстоянии от Солнца. Но пока его нельзя увидеть с Земли, ведь уже несколько недель он скрывается по другую строну от нашей звезды. Но в ближайшие дни 3I/ATLAS станет видимым в земные телескопы. Хотя многие астрономы убеждены, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, некоторые ученые предполагают, что он создан внеземным разумом. Некоторые особенности этого объекта пока невозможно объяснить, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Межзвездный объект 3I/ATLAS с момента обнаружения не дает покоя астрономам. Как считают многие ученые, он представляет собой очень странную комету, которая была создана в другой звездной системе, в условиях, которые отличаются от условий, в которых были созданы кометы Солнечной системы. Этим можно объяснить необычный химический состав кометы и ее странную траекторию полета, а также необычное поведение.

Исследования показывают, что 3I/ATLAS – это хоть и странная, но комета, которая имеет кому, то есть газовую оболочку и хвост. В то же время, как уже писал Фокус, у этой кометы был обнаружен антихвост. Если хвост кометы обычно направлен в сторону от Солнца, то антихвост – в сторону к Солнцу. Позже выяснилось, что у 3I/ATLAS этот антихвост превратился в обычный кометный хвост под действием солнечного излучения и тепла.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб с момента открытия 3I/ATLAS утверждал, что этот объект может быть космическим кораблем инопланетян. Ученый предположил, как уже писал Фокус, что исчезновение антихвоста по мере приближения к Солнцу может указывать на то, что этот предполагаемый корабль внеземной цивилизации замедляется.

По словам Леба, когда 3I/ATLAS будет находится по ту сторону Солнца и ближе всего к нашей звезде, он может использовать гравитацию Солнца для изменения траектории полета. А может быть предполагаемый инопланетный корабль выполняет за Солнцем особенный маневр, в результате которого он улетит дальше, а оставит мелкие зонды для наблюдения за Землей.

Ученые рассчитывают определить после того, как 3I/ATLAS выйдет из-за Солнца, является ли это комета, или нечто другое. Если траектория движения объекта сильно измениться, то это может указывать на то, что он управляется внеземным разумом.

Исследования показывают, что 3I/ATLAS – это хоть и странная, но комета, которая имеет кому, то есть газовую оболочку и хвост Фото: NOIRLab

Исследования также показали, что по мере приближения к Солнцу, как уже писал Фокус, межзвездный объект 3I/ATLAS терял огромное количество массы. Леб провел свое измерение, и выяснил, что этот объект потерял примерно 2 миллиона тонн вещества. В то же время расчеты астрофизика показывают, что 3I/ATLAS может весить до 33 миллиардов тонн и иметь размер до 5 километров в ширину.

Астрофизик говорит, что истинный химический состав объекта до сих пор остается загадкой. Также, по словам Леба, ученые не могут объяснить, каким образом 3I/ATLAS выделяет никель в газообразной форме во время движения. Для того, чтобы никель перешел в газообразную форму нужна очень высокая температура. Но, когда астрономы обнаружили выбросы никеля у 3I/ATLAS, то объект находился там, где тепла Солнца было недостаточно для превращения никеля в газ.

Расчеты астрофизика показывают, что 3I/ATLAS может весить до 33 миллиардов тонн и иметь размер до 5 километров в ширину Фото: space.com

Никель — это металл, который используется в земной космической технике для защиты от экстремально высоких температур в космосе. Леб считает, что 3I/ATLAS покрыт никелем. Поэтому возможно, какие-то неизвестные процессы, связанные с инопланетной технологией, привели к появлению газообразного никеля.

Как уже писал Фокус, соотношение никеля и железа у 3I/ATLAS оказалось выше, чем у других комет и оно резко менялось по мере приближения объекта к Солнцу. Раньше ничего подобного астрономы не видели.

Леб считает, что любое резкое изменение скорости, курса или размера 3I/ATLAS при выходе из-за Солнца может быть явным признаком инопланетной технологии.

Леб считает, что любое резкое изменение скорости, курса или размера 3I/ATLAS при выходе из-за Солнца может быть явным признаком инопланетной технологии Фото: Live Science

Но многие ученые уверены в том, что они смогут подтвердить, что 3I/ATLAS – это просто странная комета, которая имеет необычные особенности. Даже если у 3I/ATLAS измениться траектория полета, то в этом нет ничего необычного, считают астрономы, ведь такое можно наблюдать у других комет. При этом 3I/ATLAS вообще может развалиться на части, ведь некоторые кометы не выдерживают сильного тепла Солнца время сближения с нашей звездой.

Возможно, окончательную точку в дискуссиях относительно природы межзвездного объекта 3I/ATLAS сможет поставить его исследование после появления из-за Солнца в ближайшие дни.

Фокус уже писал о том, что ранее астрономы обнаружили, что 3I/ATLAS теряет огромное количество воды, что также сложно объяснить.

Как уже писал Фокус, таким Млечный Путь еще не видели. Астрономы создали новое изображение Млечного Пути, позволяющее увидеть нашу галактику в беспрецедентных подробностях.