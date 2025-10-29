Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS біля Сонця: дивні явища вказують на "корабель" інопланетян

Найближчими днями вчені зможуть з'ясувати, чим насправді є таємничий міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Одні вважають, що це комета, але інші вчені наполягають на тому, що це може бути космічний корабель позаземної цивілізації.

29 жовтня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS опинився на найближчій відстані від Сонця. Але поки що його не можна побачити із Землі, адже вже кілька тижнів він ховається по інший бік від нашої зірки. Але найближчими днями 3I/ATLAS стане видимим у земні телескопи. Хоча багато астрономів переконані, що 3I/ATLAS є міжзоряною кометою, деякі вчені припускають, що він створений позаземним розумом. Деякі особливості цього об'єкта поки неможливо пояснити, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS з моменту виявлення не дає спокою астрономам. Як вважають багато вчених, він являє собою дуже дивну комету, яка була створена в іншій зоряній системі, в умовах, що відрізняються від умов, в яких були створені комети Сонячної системи. Цим можна пояснити незвичайний хімічний склад комети і її дивну траєкторію польоту, а також незвичайну поведінку.

Відео дня

Дослідження показують, що 3I/ATLAS — це хоч і дивна, але комета, яка має кому, тобто газову оболонку і хвіст. Водночас, як уже писав Фокус, у цієї комети було виявлено антихвіст. Якщо хвіст комети зазвичай спрямований у бік від Сонця, то антихвіст — у бік до Сонця. Пізніше з'ясувалося, що у 3I/ATLAS цей антихвіст перетворився на звичайний кометний хвіст під дією сонячного випромінювання і тепла.

Астрофізик з Гарварду Аві Леб з моменту відкриття 3I/ATLAS стверджував, що цей об'єкт може бути космічним кораблем інопланетян. Вчений припустив, як уже писав Фокус, що зникнення антихвоста в міру наближення до Сонця може вказувати на те, що цей передбачуваний корабель позаземної цивілізації сповільнюється.

За словами Леба, коли 3I/ATLAS перебуватиме по той бік Сонця і найближче до нашої зірки, він може використовувати гравітацію Сонця для зміни траєкторії польоту. А можливо, ймовірний інопланетний корабель виконує за Сонцем особливий маневр, унаслідок якого він полетить далі, а залишить дрібні зонди для спостереження за Землею.

Вчені розраховують визначити після того, як 3I/ATLAS вийде з-за Сонця, чи є це комета, чи щось інше. Якщо траєкторія руху об'єкта сильно змінитися, то це може вказувати на те, що він управляється позаземним розумом.

Дослідження показують, що 3I/ATLAS — це хоч і дивна, але комета, яка має кому, тобто газову оболонку і хвіст Фото: комета

Дослідження також показали, що в міру наближення до Сонця, як уже писав Фокус, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS втрачав величезну кількість маси. Леб провів свій вимір, і з'ясував, що цей об'єкт втратив приблизно 2 мільйони тонн речовини. Водночас розрахунки астрофізика показують, що 3I/ATLAS може важити до 33 мільярдів тонн і мати розмір до 5 кілометрів завширшки.

Астрофізик каже, що справжній хімічний склад об'єкта досі залишається загадкою. Також, за словами Леба, вчені не можуть пояснити, яким чином 3I/ATLAS виділяє нікель у газоподібній формі під час руху. Для того, щоб нікель перейшов у газоподібну форму потрібна дуже висока температура. Але, коли астрономи виявили викиди нікелю у 3I/ATLAS, то об'єкт знаходився там, де тепла Сонця було недостатньо для перетворення нікелю на газ.

Розрахунки астрофізика показують, що 3I/ATLAS може важити до 33 мільярдів тонн і мати розмір до 5 кілометрів завширшки Фото: space.com

Нікель — це метал, який використовується в земній космічній техніці для захисту від екстремально високих температур у космосі. Леб вважає, що 3I/ATLAS покритий нікелем. Тож можливо, якісь невідомі процеси, пов'язані з інопланетною технологією, призвели до появи газоподібного нікелю.

Як уже писав Фокус, співвідношення нікелю і заліза у 3I/ATLAS виявилося вищим, ніж у інших комет і воно різко змінювалося в міру наближення об'єкта до Сонця. Раніше нічого подібного астрономи не бачили.

Леб вважає, що будь-яка різка зміна швидкості, курсу або розміру 3I/ATLAS під час виходу з-за Сонця може бути явною ознакою інопланетної технології.

Леб вважає, що будь-яка різка зміна швидкості, курсу або розміру 3I/ATLAS під час виходу з-за Сонця може бути явною ознакою інопланетної технології Фото: Live Science

Але багато вчених упевнені в тому, що вони зможуть підтвердити, що 3I/ATLAS — це просто дивна комета, яка має незвичайні особливості. Навіть якщо у 3I/ATLAS змінитися траєкторія польоту, то в цьому немає нічого незвичайного, вважають астрономи, адже таке можна спостерігати в інших комет. При цьому 3I/ATLAS взагалі може розвалитися на частини, адже деякі комети не витримують сильного тепла Сонця під час зближення з нашою зіркою.

Можливо, остаточну крапку в дискусіях щодо природи міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS зможе поставити його дослідження після появи з-за Сонця найближчими днями.

Фокус уже писав про те, що раніше астрономи виявили, що 3I/ATLAS втрачає величезну кількість води, що також складно пояснити.

Як уже писав Фокус, таким Чумацький Шлях ще не бачили. Астрономи створили нове зображення Чумацького Шляху, що дає змогу побачити нашу галактику в безпрецедентних подробицях.