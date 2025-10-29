Таким Чумацький Шлях ще не бачили: створено найбільше радіозображення галактики (фото)

Астрономи створили нове радіозображення Чумацького Шляху, що дає змогу побачити нашу галактику в безпрецедентних подробицях.

Астрономи з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень, Австралія, створили найбільше кольорове низькочастотне радіозображення Чумацького Шляху. На цьому зображенні, створеному за допомогою радіохвиль, показано вигляд нашої галактики з Південної півкулі. Через те, що радіохвилі є звуковим середовищем, ми схильні асоціювати радіохвилі зі звуком, але вони є різновидом світла. Так само, як ми можемо бачити різні кольори завдяки різним довжинам хвиль видимого світла, ми можемо також сприймати різні довжини хвиль або частоти радіохвиль як різні кольори. Нове радіозображення Чумацького Шляху показує, який вигляд має наша галактика в широкому діапазоні кольорів радіовипромінювання. Дослідження опубліковано в журналі Publications of the Astronomical Society of Australia, пише Daily Mail.

Науковці витратили на створення найбільшого кольорового низькочастотного радіозображення Чумацького Шляху 18 місяців спостережень за допомогою радіотелескопа Murchison Widefield Array (розташований в Австралії) і понад 40 000 годин обробки отриманих даних на суперкомп'ютері. Це зображення відкриває астрономам нові можливості для вивчення народження, еволюції та смерті зірок у нашій галактиці.

За словами вчених, нове зображення Чумацького Шляху дає цінну інформацію про еволюцію зірок, включно з їхнім формуванням у різних областях галактики, їхньою взаємодією з іншими об'єктами і про те, як вони вмирають.

Нове зображення Чумацького Шляху має вдвічі більшу роздільну здатність, у 10 разів більшу чутливість і охоплює вдвічі більшу площу порівняно з попереднім радіозображенням, опублікованим у 2019 році. Це значне поліпшення роздільної здатності, чутливості та охоплення космосу дає змогу проводити більш детальне і всебічне вивчення Чумацького Шляху, кажуть астрономи.

За словами вчених, низькочастотне зображення дає змогу виявити великі астрофізичні структури в нашій галактиці, які важко побачити на більш високих частотах.

Астрономи використовували радіохвилі, адже вони дають змогу побачити те, що не можна побачити за допомогою видимого світла. Наприклад, можна побачити об'єкти та структури, які приховують газові та пилові хмари. Таким чином можна спостерігати з безпрецедентною точністю за народженням і смертю зірок. Також це розширює наше розуміння структури Чумацького Шляху.

Порівняно із зображеннями, отриманими у видимому світлі, радіофотографія показує галактику набагато чіткіше і барвистіше.

У рамках дослідження астрономи зосередили свою увагу на залишках наднових. Це хмари газу та пилу, що розширюються, які виникають після того, як масивні зірки вибухають у вигляді наднових. Хоча астрономи вже виявили сотні залишків наднових, ще тисячі з них ховаються на просторах нашої галактики.

Нове радіозображення дає змогу вченим розрізняти газ, що оточує нові зірки, і газ, залишений загиблими зірками, виявляючи чіткіші закономірності в космічному ландшафті.

Це зображення Чумацького Шляху також може допомогти розгадати таємниці, пов'язані з пульсарами в Чумацькому Шляху. Вимірюючи яскравість пульсарів на різних частотах, астрономи сподіваються глибше зрозуміти, як ці загадкові об'єкти випромінюють радіохвилі і де вони знаходяться в нашій галактиці.

Нагадуємо, що пульсари — це нейтронні зірки з дуже швидким обертанням. Нейтронні зірки — це залишки масивних зірок, що вибухнули, які складаються майже повністю з нейтронів і є другими за щільністю після чорних дір космічними об'єктами.

