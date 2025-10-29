Таким Млечный Путь еще не видели: создано самое большое радиоизображение галактики (фото)

Астрономы создали новое радиоизображение Млечного Пути, позволяющее увидеть нашу галактику в беспрецедентных подробностях.

Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований, Австралия, создали самое большое цветное низкочастотное радиоизображение Млечного Пути. На этом изображении, созданном с помощью радиоволн, показан вид нашей галактики из Южного полушария. Из-за того, что радиоволны являются звуковой средой, мы склонны ассоциировать радиоволны со звуком, но они являются разновидностью света. Так же, как мы можем видеть разные цвета благодаря разным длинам волн видимого света, мы можем также воспринимать разные длины волн или частоты радиоволн как разные цвета. Новое радиоизображение Млечного Пути показывает, как выглядит наша галактика в широком диапазоне цветов радиоизлучения. Исследование опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia, пишет Daily Mail.

Ученые потратили на создание самого большого цветного низкочастотного радиоизображения Млечного Пути 18 месяцев наблюдений с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (находится в Австралии) и более 40 000 часов обработки полученных данных на суперкомпьютере. Это изображение открывает астрономам новые возможности для изучения рождения, эволюции и смерти звезд в нашей галактике.

Млечный Путь в радиосвете и видимом свете

По словам ученых, новое изображение Млечного Пути дает ценную информацию об эволюции звезд, включая их формирование в различных областях галактики, их взаимодействии с другими объектами и о том, как они умирают.

Новое изображение Млечного Пути обладает вдвое большим разрешением, в 10 раз большей чувствительностью и охватывает вдвое большую площадь по сравнению с предыдущим радиоизображением, опубликованным в 2019 году. Это значительное улучшение разрешения, чувствительности и охвата космоса позволяет проводить более детальное и всестороннее изучение Млечного Пути, говорят астрономы.

На этом изображении, созданном с помощью радиоволн, показан вид нашей галактики из Южного полушария

По словам ученых, низкочастотное изображение позволяет обнаружить крупные астрофизические структуры в нашей галактике, которые трудно увидеть на более высоких частотах.

Астрономы использовали радиоволны, ведь они позволяют увидеть то, что нельзя увидеть с помощью видимого света. Например, можно увидеть объекты и структуры, которые скрывают газовые и пылевые облака. Таким образом можно наблюдать с беспрецедентной точностью за рождением и смертью звезд. Также это расширяет наше понимание структуры Млечного Пути.

Млечный Путь в радиосвете и видимом свете

По сравнению с изображениями, полученными в видимом свете, радиофотография показывает галактику гораздо более четко и красочно.

В рамках исследования астрономы сосредоточили свое внимание на остатках сверхновых. Это расширяющиеся облака газа и пыли, которые возникаю после того, как массивные звезды взрываются в виде сверхновых. Хотя астрономы уже обнаружили сотни остатков сверхновых, еще тысячи из них скрываются на просторах нашей галактики.

Новое радиоизображение позволяет ученым различать газ, окружающий новые звезды, и газ, оставленный погибшими звездами, выявляя более четкие закономерности в космическом ландшафте

Новое радиоизображение позволяет ученым различать газ, окружающий новые звезды, и газ, оставленный погибшими звездами, выявляя более четкие закономерности в космическом ландшафте.

Это изображение Млечного Пути также может помочь разгадать тайны, связанные с пульсарами в Млечном Пути. Измеряя яркость пульсаров на разных частотах, астрономы надеются глубже понять, как эти загадочные объекты излучают радиоволны и где они находятся в нашей галактике.

Напоминаем, что пульсары — это нейтронные звезды с очень быстрым вращением. Нейтронные звезды – это остатки взорвавшихся массивных звезд, которые состоят почти полностью из нейтронов и являются вторыми по плотности после черных дыр космическими объектами.

