В соседней крошечной галактике обнаружена огромная черная дыра: этого не должно быть

В одной из самых маленьких и тусклых галактик-спутников Млечного Пути астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой в 450 000 больше массы Солнца. Это открытие бросает вызов современным представлениям о карликовых галактиках, где не должно быть таких огромных черных дыр.

Астрономы с помощью моделирования и данных наземных телескопов сделали очень важное открытие, которое может произвести революцию в понимании природы карликовых галактик, как считают ученые. В центре маленькой галактики-спутника Млечного Пути под названием Segue 1 была обнаружена гигантская черная дыра. Ранее считалось, что звезды в этой галактике не разлетаются из-за гравитации, создаваемой невидимой темной материей, но оказалось, что эту гравитацию обеспечивает сверхмассивная черная дыра. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Карликовая галактика Segue 1 находится на расстоянии примерно 75 000 световых лет от нас и является одной из самых маленьких и тусклых галактик-спутников Млечного Пути. В этой галактике так мало звезд, что их гравитация не может обеспечить стабильность галактики. Поэтому ранее считалось, что невидимая темная материя создает дополнительную гравитацию и удерживает все звезды вместе. Но астрономы выяснили, что не темная материя удерживает все звезды вместе, а гравитация огромной центральной черной дыры в галактике Segue 1.

Ученые на основе наблюдений за галактикой Segue 1 создали моделирование ее внутренней динамики на основе видимого движения звезд. Один сценарий включал большое количество темной материи, а другой – наличие огромной черной дыры. Гравитация или черной дыры, или темной материи должна была соответствовать реальному движению звезд.

Важно отметить, что Млечный Путь своей гравитацией притягивает к себе некоторые звезды галактики Segue 1. Но ученые убрали эти звезды, расположенные на окраинах галактики, из моделирования и сосредоточились на движении звезд в центральной части карликовой галактики. Астрономы составил карту скорости и направления движения оставшихся звезд. В итоге астрономы обнаружили, что траектория движения звезд указывает на гравитационное влияние массивной черной дыры.

Хотите верьте, хотите нет, но в центре этого изображения находится галактика. Segue 1 — очень тусклая карликовая галактика, содержащая мало звезд. Исследование показывает, что в ее центре находится неожиданная гигантская черная дыра Фото: phys.org

Расчеты ученых показывают, что масса обнаруженной черной дыры примерно в 450 000 раз больше массы Солнца. При этом масса черной дыры примерно в 10 раз больше массы всех звезд галактике Segue 1. Обычно масса центральной черной дыры не превышает массу всех звезд в галактике. Это значит, что, возможно, придется изменить представление об эволюции карликовых галактик.

Пока астрономы точно не знают, почему существует такое неожиданное соотношение масс. Но они предполагают, что раньше Segue 1 была более крупной галактикой с гораздо большим количеством звезд. Но со временем Млечный Путь мог поглотить большую часть ее звезд. Также возможно, что Segue 1 похожа на недавно открытый класс галактик, которые называют "маленькими красными точками". Эти галактики, как считается, эволюционировали с огромными черными дырами и очень малым количеством звезд. Но эти галактики, которые находятся на расстоянии более 12 млрд световых лет от нас, очень сложно изучать. Поэтому, возможно, с помощью Segue 1 астрономы смогут раскрыть секреты "маленьких красных точек".

Как бы ни развивалась крошечная галактика Segue 1, она бросает вызов современным представлениям о карликовых галактиках, говорят ученые.

