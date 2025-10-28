Телескоп Уэбб нашел планету из углерода: ученые говорят, что таких не должно существовать

Ученые изучили очень странную планету, которая вращается вокруг миллисекундного пульсара. Они выяснили, что атмосфера этой планеты полностью состоит из чистого углерода.

По словам авторов исследования, пульсар под названием PSR J2322-2650 принадлежит к редкому классу систем, которые ученые называют «Черными вдовами». В таких системах генерируется интенсивная энергия, когда пульсар ворует вещество у своей звезды-компаньона. С течением времени мощная гравитация пульсара и его излучение сдирают внешние слои компаньона, оставляя плотный остаток размером с Юпитер, пишет SciTechDaily.

Но в этом случае компаньон пульсара, похоже, превратился в «горячий Юпитер», который совершает полный оборот вокруг пульсара за 7,8 часов. Обычно этот процесс завершается бомбардировкой компаньона высокоэнергетическим гамма-излучением, в результате чего большая часть массы компаньона испаряется, после чего появляется богатая гелием планета.

Планета-компаньон под названием PSR J2322-2650b во многом похожа на своих собратьев из других систем «Черная вдова». Но спектральные данные телескопа Джеймса Уэбба показали нечто совершенно неожиданное.

Атмосфера планеты PSR J2322-2650b состоит в основном из углерода, а не гелия. Этот углерод находится в таких молекулярных формах, как триуглерод (C3) и диуглерод (C2). Это делает PSR J2322-2650b непохожей ни на одного спутника «Черной вдовы».

Такого рода углерод можно найти в хвостах комет, а также в горящем огне на Земле. Но его присутствие в атмосфере планеты, особенно в таких количествах, стало большой неожиданностью для ученых.

Также существует большая разница между дневной и ночной стороной планеты. На дневной стороне, которая постоянно обращена к пульсару, температура достигает более 2 тыс. градусов по Цельсию, и там улавливается четки след углерода. Но на ночной стороне планеты не было обнаружено почти ничего заметного. Ученые предполагают, что темная сторона планеты покрыта сажей или чем-то подобным, что не имеется каких-либо четких особенностей.

Это также не согласуется с представлениями о том, как должна была сформироваться планета. Процесс «Черной вдовы» предусматривает, что все внешние слои планеты должны быть либо поглощены пульсаром, либо сожжены им. Тот факт, что такая богатая углеродом атмосфера всё ещё существует, остаётся загадкой.

Существуют процессы, способные создать такую ​​атмосферу, например, слияние двух «углеродных звёзд» в виде белого карлика, но даже это не объясняет, как соотношение углерода к кислороду (C/O) на планете стало настолько высоким.

Напомним, в необычной звездной системе обнаружены три планеты, похожие на Землю. Неожиданное открытие астрономов ставит под сомнение несколько классических моделей образования планет.