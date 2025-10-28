Телескоп Вебб знайшов планету з вуглецю: вчені кажуть, що таких не повинно існувати

Учені вивчили дуже дивну планету, яка обертається навколо мілісекундного пульсара. Вони з'ясували, що атмосфера цієї планети повністю складається з чистого вуглецю.

За словами авторів дослідження, пульсар під назвою PSR J2322-2650 належить до рідкісного класу систем, які вчені називають "Чорними вдовами". У таких системах генерується інтенсивна енергія, коли пульсар краде речовину у своєї зірки-компаньйона. З плином часу потужна гравітація пульсара і його випромінювання здирають зовнішні шари компаньйона, залишаючи щільний залишок розміром з Юпітер, пише SciTechDaily.

Але в цьому випадку компаньйон пульсара, схоже, перетворився на "гарячий Юпітер", який здійснює повний оберт навколо пульсара за 7,8 годин. Зазвичай цей процес завершується бомбардуванням компаньйона високоенергетичним гамма-випромінюванням, внаслідок чого більша частина маси компаньйона випаровується, після чого з'являється багата на гелій планета.

Планета-компаньйон під назвою PSR J2322-2650b багато в чому схожа на своїх побратимів з інших систем "Чорна вдова". Але спектральні дані телескопа Джеймса Вебба показали щось зовсім несподіване.

Атмосфера планети PSR J2322-2650b складається переважно з вуглецю, а не гелію. Цей вуглець перебуває в таких молекулярних формах, як тривуглець (C3) і діуглерод (C2). Це робить PSR J2322-2650b несхожою на жодного супутника "Чорної вдови".

Такого роду вуглець можна знайти у хвостах комет, а також у полум'ї на Землі. Але його присутність в атмосфері планети, особливо в таких кількостях, стала великою несподіванкою для вчених.

Також існує велика різниця між денним і нічним боком планети. На денному боці, який постійно звернений до пульсара, температура сягає понад 2 тис. градусів за Цельсієм, і там вловлюється чіткий слід вуглецю. Але на нічному боці планети не було виявлено майже нічого помітного. Вчені припускають, що темний бік планети вкритий сажею або чимось подібним, що не має якихось чітких особливостей.

Це також не узгоджується з уявленнями про те, як повинна була сформуватися планета. Процес "Чорної вдови" передбачає, що всі зовнішні шари планети мають бути або поглинені пульсаром, або спалені ним. Той факт, що така багата на вуглець атмосфера все ще існує, залишається загадкою.

Існують процеси, здатні створити таку атмосферу, наприклад, злиття двох "вуглецевих зірок" у вигляді білого карлика, але навіть це не пояснює, як співвідношення вуглецю до кисню (C/O) на планеті стало настільки високим.

