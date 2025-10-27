У незвичайній зоряній системі виявлено три планети, схожі на Землю: такого не повинно бути

Несподіване відкриття астрономів ставить під сумнів кілька класичних моделей утворення планет.

Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS і наземних телескопів виявили відразу три нові планети в одній зоряній системі за межами Сонячної системи. Ці планети розміром із Землю розташовані в подвійній зоряній системі TOI-2267, яка розташована на відстані приблизно 190 світлових років від нас. Це відкриття показує, що кілька планет можуть формуватися і перебувати в стабільному стані в екстремальних умовах навколо подвійних зірок. Вважалося, що ці умови є несприятливими для розвитку складних планетних систем. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

TOI-2267 являє собою компактну подвійну зоряну систему. Річ у тім, що дві зірки обертаються навколо одна одної на дуже близькій відстані. Це створює гравітаційно нестабільне середовище для формування планет. Але астрономи виявили відразу три планети розміром із Землю, які обертаються навколо зірок за короткими орбітами. Ця несподіванка астрономів ставить під сумнів кілька класичних моделей утворення планет.

Учені з'ясували, що планети мають унікальне розташування в подвійній зоряній системі. Виявилося, що дві планети обертаються навколо однієї зірки, а одна — навколо іншої. Таким чином TOI-2267 є першою відомою подвійною зоряною системою, в якій планети обертаються навколо двох зірок. Але це ще не все. Астрономи кажуть, що TOI-2267 тепер є найкомпактнішою і найхолоднішою з усіх відомих подвійних зоряних систем з планетами.

Астрономи кажуть, що відкриття трьох планет розміром із Землю в такій компактній подвійній зоряній системі дає змогу перевірити межі моделей формування планет у складних умовах і краще зрозуміти різноманітність можливих планетарних структур у Чумацькому Шляху.

Автори дослідження додають, що ця зоряна система є справжньою природною лабораторією для розуміння того, як кам'янисті планети можуть формуватися і виживати в екстремальних умовах, де, як вважали, їхня стабільність буде порушена.

