В необычной звездной системе обнаружены три планеты, похожие на Землю: такого не должно быть

Неожиданное открытие астрономов ставит под сомнение несколько классических моделей образования планет.

Астрономы с помощью космического телескопа TESS и наземных телескопов обнаружили сразу три новые планеты в одной звездной системе за пределами Солнечной системы. Эти планеты размером с Землю находятся в двойной звездной системе TOI-2267, которая находится на расстоянии примерно 190 световых лет от нас. Данное открытие показывает, что несколько планет могут формироваться и находиться в стабильном состоянии в экстремальных условиях вокруг двойных звезд. Считалось, что эти условия являются неблагоприятными для развития сложных планетных систем. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

TOI-2267 представляет собой компактную двойную звездную систему. Дело в том, что две звезды вращаются вокруг друг друга на очень близком расстоянии. Это создает гравитационно нестабильную среду для формирования планет. Но астрономы обнаружили сразу три планеты размером с Землю, которые вращаются вокруг звезд по коротким орбитам. Это неожиданное астрономов ставит под сомнение несколько классических моделей образования планет.

Ученые выяснили, что планеты имеют уникальное расположение в двойной звездной системе. Оказалось, что две планеты вращаются вокруг одной звезды, а одна – вокруг другой. Таким образом TOI-2267 является первой известной двойной звездной системой, в которой планеты вращаются вокруг двух звезд. Но это еще не все. Астрономы говорят, что TOI-2267 теперь является самой компактной и самой холодной из всех известных двойных звездных систем с планетами.

Астрономы говорят, что открытие трех планет размером с Землю в такой компактной двойной звездной системе позволяет проверить пределы моделей формирования планет в сложных условиях и лучше понять разнообразие возможных планетарных структур в Млечном Пути.

Авторы исследования добавляют, что эта звездная система является настоящей естественной лабораторией для понимания того, как каменистые планеты могут формироваться и выживать в экстремальных условиях, где, считалось, их стабильность будет нарушена.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что если бы не Юпитер, то наша планета была бы совсем другой.

Также Фокус писал о том, что физики выяснили, какой должна быть нейтронная звезда, чтобы стать черной дырой. Нейтронные звезды являются настолько экстремальными объектами, что столовая ложка их вещества весит примерно миллиард тонн.

Еще Фокус писал о том, что на расстоянии 18 световых лет от нас была обнаружена планета класса супер-Земля. Эта каменистая планета может быть пригодной для жизни.