Без Юпитера не было бы Земли в том виде, в котором мы ее знаем: что выяснили ученые (фото)

Планетологи считают, что Юпитер не просто стал самой большой планетой Солнечной системы, а создал архитектуру всей ее внутренней части.

Ученые пришли к выводу, что, планета Юпитер сильно изменила раннюю Солнечную систему. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, решает две давние загадки планетологии, пишет Phys.

С помощью моделирования ученые обнаружили, что быстрый ранний рост Юпитера дестабилизировал протопланетный диск, состоящий из газа и пыли, окружающий Солнце более 4,5 млрд лет назад. Огромная гравитация планеты препятствовала движению мелких частиц по спирали к Солнцу. Вместо этого частицы собирались в плотные полосы, где они могли слипаться и образовывать планетезимали, то есть каменистые зародыши таких планет как Земля, Марс, Венера и Меркурий.

Удивительно, но планетезимали, образовавшиеся в этих полосах протопланетного диска, не были первоначальными строительными блоками Солнечной системы, говорят ученые. Они представляют собой второе поколение строительных блоков, которое появилось на более позднем этапе истории Солнечной системы. Их рождение совпадает с рождением многих каменных метеоритов под названием хондриты, которые хранят химические и хронологические подсказки о зарождении Солнечной системы.

По словам ученых, хондриты падали на Землю в течение миллиардов лет и планетологи изучают их, чтобы понять, как возникла Земля. Но существует давняя загадка: почему некоторые из этих метеоритов образовались на два-три миллиона лет позже первых твердых тел? Результаты исследования показывают, что Юпитер создал условия для их позднего рождения.

В отличие от метеоритов, составляющих первое поколение строительных блоков Солнечной системы, которые расплавились и утратили свои первоначальные свойства, хондриты сохраняют первозданный материал Солнечной системы. Но их позднее образование озадачивало ученых.

Авторы исследования пришли к выводу, что во время роста Юпитера молодая планета создала разрыв в протопланетном диске, что привело к разделению внутреннего и внешнего вещества в зарождающейся Солнечной системе. Также Юпитер создал участки в протопланетном диске, где зародыши каменистых планет могли формироваться гораздо позже.

Ученые также нашли решение еще одной загадки: почему Земля, Венера и Марс расположились в пределах примерно одной астрономической единицы от Солнца, а не переместились по спирали ближе к нашей звезде, как это происходит во многих звездных системах.

Исследование показывает, что Юпитер своей гравитацией перекрыл поток материи, которая направлялась к внутренней части Солнечной системы и препятствовал миграции зарождающихся планет. В итоге растущие каменистые планеты оказались запертыми в том же регионе, где появилась Земля.

По словам ученых, Юпитер не просто стал самой большой планетой Солнечной системы, а создал архитектуру всей ее внутренней части. Без Юпитера у нас, возможно, не было бы Земли в том виде, в каком мы ее знаем.

Результаты исследования согласуются с наблюдениями за протопланетными дисками молодых звезд.

