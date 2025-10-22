На орбиту Земли хотят отправить 4 тыс. зеркал: ученые уже назвали это катастрофой

Стартап из Калифорнии Reflect Orbital собирается в следующего году запустить гигантское зеркало в космос. Это должно стать первым шагом в планах по запуску группировки из более 4 тыс. солнечных отражателей для увеличения выработки солнечной энергии в сумерках на Земле.

Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC). В случае одобрение, первым шагом станет запуск спутника EARENDIL-1, возможно, уже в апреле 2026 года. Когда спутник выйдет на орбиту Земли, он развернет зеркало размером 18 на 18 метров, чтобы направить солнечны свет на наземные цели, пишет Space.com.

В компании говорят, что смогут поставлять солнечный свет по запросу после захода солнца и до восхода солнца своим клиентам на Земле. Фактически, компания собирается продлевать дневные часы по заказу.

Но проект вызывал серьезное беспокойство у астрономов и экспертов по биоразнообразию. Они говорят, что такое световое загрязнение может иметь серьезные последствия.

В Reflection Orbital утверждают, что их проект позволит вырабатывать солнечную энергию ночью, улучшит рост сельскохозяйственных культур, а также может заменить городское освещение или же аварийное освещение в зонах бедствия.

Через 5 пять лет компания планирует вывести на орбиту группировку из 4 тыс. спутников с зеркалами, которые будут вращаться вокруг планеты, следуя за границей дня и ночи. В компании также добавляют, что уже получили более 250 тыс. заявок на использование своей технологии.

«Отражатели будут направлять солнечный свет, даже когда они будут улетать от своей цели. Отражаемый этими спутниками луч очень интенсивный, в четыре раза ярче полной Луны, и они будут летать по несколько спутников в одной группе. Это окажет влияние на дикую природу в зоне прямого освещения, а также, за счет атмосферного рассеяния, на окружающие территории», - говорит астроном из обсерватории Сильверадо-Хиллз в Тусоне Джон Берентайн.

Заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Великобритании Роберт Мэсси также заявил, что астрономическое сообщество «серьезно обеспокоено этим проектом, его последствиями и создаваемым им прецедентом».

«Главная цель этого проекта — осветить небо и продлить дневной свет, и, очевидно, с астрономической точки зрения, это довольно катастрофично», — заявил Мэссиэ.

В это же время, в Reflection Orbital уверяют, что серьезно относятся к таким опасениям и хотят продемонстрировать во время предстоящей миссии, как они справились с этой проблемой.

«Наш сервис носит строго локальный характер. Каждое отражение охватывает определённую область радиусом 5 километров в течение ограниченного периода времени, а не обеспечивает непрерывное или повсеместное освещение», - говорят в компании.

Инженеры говорят, что как только их спутники будут удаляться от целевой области, их зеркала будут поворачиваться в противоположную сторону от Земли.

