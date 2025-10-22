На орбіту Землі хочуть відправити 4 тис. дзеркал: учені вже назвали це катастрофою

Стартап із Каліфорнії Reflect Orbital збирається наступного року запустити гігантське дзеркало в космос. Це має стати першим кроком у планах із запуску угруповання з понад 4 тис. сонячних відбивачів для збільшення вироблення сонячної енергії в сутінках на Землі.

Компанія вже подала заявку до Федеральної комісії зі зв'язку (FCC). У разі схвалення, першим кроком стане запуск супутника EARENDIL-1, можливо, вже у квітні 2026 року. Коли супутник вийде на орбіту Землі, він розгорне дзеркало розміром 18 на 18 метрів, щоб направити сонячне світло на наземні цілі, пише Space.com.

У компанії кажуть, що зможуть постачати сонячне світло за запитом після заходу сонця і до сходу сонця своїм клієнтам на Землі. Фактично, компанія збирається продовжувати денні години на замовлення.

Але проєкт викликав серйозне занепокоєння в астрономів та експертів з біорізноманіття. Вони кажуть, що таке світлове забруднення може мати серйозні наслідки.

У Reflection Orbital стверджують, що їхній проєкт дасть змогу виробляти сонячну енергію вночі, поліпшить ріст сільськогосподарських культур, а також може замінити міське освітлення або ж аварійне освітлення в зонах лиха.

Через 5 п'ять років компанія планує вивести на орбіту угруповання з 4 тис. супутників із дзеркалами, які будуть обертатися навколо планети, слідуючи за межею дня і ночі. У компанії також додають, що вже отримали понад 250 тис. заявок на використання своєї технології.

"Відбивачі спрямовуватимуть сонячне світло, навіть коли вони відлітатимуть від своєї мети. Промінь, що відбивається цими супутниками, дуже інтенсивний, вчетверо яскравіший за повний Місяць, і вони літатимуть по кілька супутників в одній групі. Це вплине на дику природу в зоні прямого освітлення, а також, за рахунок атмосферного розсіювання, на навколишні території", — говорить астроном з обсерваторії Сільверадо-Хіллз у Тусоні Джон Берентайн.

Заступник виконавчого директора Королівського астрономічного товариства Великої Британії Роберт Мессі також заявив, що астрономічне співтовариство "серйозно занепокоєне цим проєктом, його наслідками та прецедентом, який він створює".

"Головна мета цього проєкту — висвітлити небо і продовжити денне світло, і, очевидно, з астрономічного погляду, це доволі катастрофічно", — заявив Мессіе.

Водночас у Reflection Orbital запевняють, що серйозно ставляться до таких побоювань і хочуть продемонструвати під час майбутньої місії, як вони впоралися з цією проблемою.

"Наш сервіс має строго локальний характер. Кожне відображення охоплює певну область радіусом 5 кілометрів протягом обмеженого періоду часу, а не забезпечує безперервне або повсюдне освітлення", — кажуть у компанії.

Інженери кажуть, що щойно їхні супутники віддалятимуться від цільової області, їхні дзеркала повертатимуться в протилежний бік від Землі.

