За 18 світлових років від нас виявлено планету схожу на Землю: там можуть жити інопланетяни

Астрономи виявили нову планету класу супер-Земля, яка, як припускають, є кам'янистим світом, що перебуває в зоні населеності своєї зірки.

Учені раніше виявили, що навколо зірки типу червоний карлик під назвою GJ 251, яка розташована на відстані 18,2 світлових року від нас, обертається планета GJ 251b. Але вона явно непридатна для життя. Тепер же астрономи виявили ще одну планету поруч із цією зіркою — GJ 251c. Вважається, що це кам'яниста планета класу супер-Земля і там може існувати інопланетне життя. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

У 2020 році астрономи виявили біля зірки GJ 251 планету GJ 251b, яка здійснює повний оборот навколо зірки за 14 днів. Тобто вона розташована дуже близько до зірки, а значить там немає відповідних умов для існування позаземного життя.

GJ 251 — це зірка типу червоний карлик. Вона менша і холодніша за Сонце, а тому її зона населеності менша, ніж у нашої зірки. Зоною населеності називається ділянка космосу навколо зірки, де умови дозволяють існувати на кам'янистій планеті воді в рідкому вигляді. А рідка вода є ключовим компонентом для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Але у планети має бути ще відповідна для життя атмосфера.

Тепер астрономи виявили другу планету біля зірки GJ 251, яка отримала назву GJ 251c. Вона більша за Землю за розміром, а її маса приблизно в 4 рази більша, ніж у нашої планети. Таким чином цей світ класифікується як супер-Земля.

Планета GJ 251c є кам'янистою, як і Земля, вважають вчені, але поки що невідомо, чи є там атмосфера. Цей світ робить повний оберт навколо червоного карлика за 54 дні, і астрономи припускають, що там можуть бути відповідні умови для існування інопланетного життя. Річ у тім, що GJ 251c перебуває в зоні населеності своєї зірки. За словами авторів дослідження, планета GJ 251c розташована на такій відстані від своєї зірки, що на її поверхні може існувати рідка вода за наявності відповідних атмосферних умов.

Художнє зображення GJ 251c на передньому плані з іншою планетою GJ 251 b, розташованою ближче до червоного карлика Фото: space.com

GJ 251c знаходиться занадто далеко від своєї зірки, щоб космічний телескоп Вебб міг виявити ознаки атмосфери. Тому вчені сподіваються на те, що наступне поклоніння телескопів зможе це зробити. Хоча вчені називають планету GJ 251c одним із найкращих місць для пошуків ознак потенційного позаземного життя, є одна проблема, і одна пов'язана із зіркою GJ 251.

Цей червоний карлик має приблизно на 70% меншу масу, ніж Сонце. Астрономи раніше вже виявили біля червоних карликів багато кам'янистих планет. Але червоні карлики регулярно створюють дуже потужні спалахи випромінювання, які можуть позбавити найближчі планети їхніх атмосфер. Тому деякі астрономи скептично ставляться до ідеї про те, що навколо червоних карликів можуть процвітати світи, схожі на Землю.

І все ж планета GJ 251c розташована далі від своєї зірки, ніж інші кам'янисті планети в населеній зоні інших червоних карликів. Зірка GJ 251 масивніша, ніж інші червоні карлики з планетами і її зона населеності більша. Автори дослідження вважають, що, можливо, через те, що планета розташована далі від зірки, вона може уникнути впливу її найсильніших спалахів. Можливо, планета має щільну атмосферу і сильне магнітне поле, яке могло б захистити потенційне інопланетне життя. Але це лише здогадки і потрібні нові дослідження цієї планети.

