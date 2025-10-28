У сусідній крихітній галактиці виявлено величезну чорну діру: цього не повинно бути

В одній із найменших і тьмяних галактик-супутників Чумацького Шляху астрономи виявили надмасивну чорну діру, маса якої в 450 000 більша за масу Сонця. Це відкриття кидає виклик сучасним уявленням про карликові галактики, де не повинно бути таких величезних чорних дір.

Астрономи за допомогою моделювання і даних наземних телескопів зробили дуже важливе відкриття, яке може здійснити революцію в розумінні природи карликових галактик, як вважають вчені. У центрі маленької галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Segue 1 було виявлено гігантську чорну діру. Раніше вважалося, що зірки в цій галактиці не розлітаються через гравітацію, створювану невидимою темною матерією, але виявилося, що цю гравітацію забезпечує надмасивна чорна діра. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Карликова галактика Segue 1 розташована на відстані приблизно 75 000 світлових років від нас і є однією з найменших і тьмяних галактик-супутників Чумацького Шляху. У цій галактиці так мало зірок, що їхня гравітація не може забезпечити стабільність галактики. Тому раніше вважалося, що невидима темна матерія створює додаткову гравітацію й утримує всі зірки разом. Але астрономи з'ясували, що не темна матерія утримує всі зірки разом, а гравітація величезної центральної чорної діри в галактиці Segue 1.

Учені на основі спостережень за галактикою Segue 1 створили моделювання її внутрішньої динаміки на основі видимого руху зірок. Один сценарій включав велику кількість темної матерії, а інший — наявність величезної чорної діри. Гравітація або чорної діри, або темної матерії мала відповідати реальному руху зірок.

Важливо зазначити, що Чумацький Шлях своєю гравітацією притягує до себе деякі зірки галактики Segue 1. Але вчені прибрали ці зірки, розташовані на околицях галактики, з моделювання і зосередилися на русі зірок у центральній частині карликової галактики. Астрономи склали карту швидкості та напрямку руху зірок, що залишилися. У підсумку астрономи виявили, що траєкторія руху зірок вказує на гравітаційний вплив масивної чорної діри.

Хочете вірте, хочете ні, але в центрі цього зображення знаходиться галактика. Segue 1 — дуже тьмяна карликова галактика, що містить мало зірок. Дослідження показує, що в її центрі знаходиться несподівана гігантська чорна діра Фото: phys.org

Розрахунки вчених показують, що маса виявленої чорної діри приблизно в 450 000 разів більша за масу Сонця. При цьому маса чорної діри приблизно в 10 разів більша за масу всіх зірок галактики Segue 1. Зазвичай маса центральної чорної діри не перевищує масу всіх зірок у галактиці. Це означає, що, можливо, доведеться змінити уявлення про еволюцію карликових галактик.

Поки що астрономи точно не знають, чому існує таке несподіване співвідношення мас. Але вони припускають, що раніше Segue 1 була більшою галактикою з набагато більшою кількістю зірок. Але з часом Чумацький Шлях міг поглинути більшу частину її зірок. Також можливо, що Segue 1 схожа на нещодавно відкритий клас галактик, які називають "маленькими червоними точками". Ці галактики, як вважається, еволюціонували з величезними чорними дірами і дуже малою кількістю зірок. Але ці галактики, які знаходяться на відстані понад 12 млрд світлових років від нас, дуже складно вивчати. Тож, можливо, за допомогою Segue 1 астрономи зможуть розкрити секрети "маленьких червоних точок".

Як би не розвивалася крихітна галактика Segue 1, вона кидає виклик сучасним уявленням про карликові галактики, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, нове відкриття відкидає альтернативну теорію гравітації при поясненні дивної поведінки галактик. Вчені дійшли висновку, що дивна поведінка зірок у галактиках все ж краще пояснюється наявністю темної матерії.

